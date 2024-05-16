亞馬遜撤換AWS執行長
亞馬遜14日意外宣布，公司老將賈曼（Matt Garman）6月起將取代賽利普斯基（Adam Selipsky），出任雲端運算部門AWS的執行長，他也因此接下必須讓AWS在人工智慧（AI）時代維持競爭優勢的艱鉅任務。
亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）表示，賽利普斯基6月3日將卸下2021年擔任至今的AWS執行長職務，「邁向他的下個挑戰」，由AWS銷售、行銷及全球服務副總裁賈曼接任。
AWS又在15日宣布，計劃從現在到2040年對德國投資78億歐元（84.4億美元），建置專為歐洲打造的雲端運算基礎設施。
此外，OpenAI共同創辦人兼首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）將離開OpenAI，由研究總監帕喬基（Jakub Pachocki）接替其職務。
去年11月，OpenAI董事會突襲式開除執行長奧特曼，風波延燒五天後奧特曼又回鍋，而蘇茲克維正是逼宮幕後的關鍵人物，儘管他事後很快表示後悔做出此一決定。
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