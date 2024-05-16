受惠電商交易暢旺 蝦皮母公司上季營收衝高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蝦皮母公司冬海集團（Sea）14日公布財報，第1季營收創歷來同季新高，受惠於電商業務暢旺。 （路透）
蝦皮母公司冬海集團（Sea）14日公布財報，第1季營收創歷來同季新高，受惠於電商業務暢旺。 （路透）

電商業者蝦皮母公司冬海集團（Sea）14日公布財報，受惠於電商交易暢旺，第1季營收創歷來同季新高，凸顯蝦皮在與TikTok等新進者的激烈競爭中站穩腳步。冬海在紐約掛牌的ADR，在15日美股早盤上漲3.7%。

冬海公布，上季集團營收37.3億美元，年比成長23%。以各別業務來看，電商事業蝦皮營收成長31%至創紀錄的29.5億美元，原因是先前擴大投資直播串流功能與物流網絡收到成效，迎來單季最高的訂單金額。

不過，冬海上季息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）較去年同期減少21%，為4.01億美元；淨損為2,300萬美元，逆轉一年前同期淨利8,700萬美元的局面。

包括銷售與行銷成本在內的整體營運支出增加15%至14.8億美元，而且還遭遇1.11億美元的非營業投資損失，但冬海未公布這項細節。

但與去年最後一季的1.11億美元虧損額相比，冬海上季淨損縮減約80%，也比分析師預期的虧損程度還小。

冬海董事長兼執行長李小冬在財報會議中說：「我們現在對於能夠度過逆風，以及迅速適應變遷中環境的能力更加有信心。」

隨著Tiktok、螞蟻集團等口袋深的對手帶來競爭，蝦皮正努力維持該平台在東南亞的電商主導地位。更別說還有希音（Shein）、拼多多旗下Temu也來攪局。

對投資人來說，如今冬海繳出的業績表現，讓他們有信心該公司能維持兩位數成長、並改善獲利。

李小冬在去年8月表示，公司將擴大投資電商事業，因應更多消費者透過直播串流和短影音影片購物的產業趨勢。李小冬表示，蝦皮已經成為印尼最大的直播串流電商平台。該公司3月時預期，蝦皮經調整後的EBITDA將在下半年轉正。

直播 蝦皮 電商

延伸閱讀

Toyz剃平頭準備服刑 直播到一半痛哭：珍重再見很沉重

串流影音觀眾超越非串流影音用戶 訂閱最多是Netflix

TikTok創作者提訴訟 盼阻美國禁令

到底做錯了什麼？ILLIT直播時「沅禧一旁默默檢舉惡評」影片瘋傳連路人粉都心疼：她才16歲...

相關新聞

美四月通膨趨緩 開降息之門

美國公布四月整體消費者物價指數（ＣＰＩ）漲幅比預期小，顯示通膨下滑趨勢在第一季中斷後，於第二季初又恢復走下坡，支持金融市...

預示高利率將持續更久 鮑爾：抗通膨要更有耐心

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日對通膨與利率前景維持觀望態度，表示通膨高於所有人預期，官員對通膨下降的信心已下降，更加...

美4月CPI年升3.4%增幅縮小 市場預期Fed 9月啟動降息

美國4月整體消費者物價指數（CPI）月升0.3%，年升3.4%，增幅都比3月小，核心CPI年增幅更創三年新低，顯示通膨下...

美盯墨製陸電動車避稅

美國貿易代表戴琪表示，拜登政府正密切關注中國大陸業者從墨西哥向美國出口汽車的任何企圖，並考慮如何阻止他們規避美國針對陸製...

歐元區經濟邁向軟著陸 官方看好今明兩年持續成長

根據歐盟執委會的最新預測，歐元區經濟將邁向軟著陸，通膨可望比先前預期更快降溫，估計通膨率會在2025年下半年重返歐洲央行...

紐約銅期貨衝新高價

全球趕忙建設資料中心以及朝電氣化轉型，激勵工業金屬銅在紐約15日盤中直衝歷史新高價，專家更預期銅的需求持續看俏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。