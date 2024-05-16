受惠電商交易暢旺 蝦皮母公司上季營收衝高

電商業者蝦皮母公司冬海集團（Sea）14日公布財報，受惠於電商交易暢旺，第1季營收創歷來同季新高，凸顯蝦皮在與TikTok等新進者的激烈競爭中站穩腳步。冬海在紐約掛牌的ADR，在15日美股早盤上漲3.7%。

冬海公布，上季集團營收37.3億美元，年比成長23%。以各別業務來看，電商事業蝦皮營收成長31%至創紀錄的29.5億美元，原因是先前擴大投資直播串流功能與物流網絡收到成效，迎來單季最高的訂單金額。

不過，冬海上季息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）較去年同期減少21%，為4.01億美元；淨損為2,300萬美元，逆轉一年前同期淨利8,700萬美元的局面。

包括銷售與行銷成本在內的整體營運支出增加15%至14.8億美元，而且還遭遇1.11億美元的非營業投資損失，但冬海未公布這項細節。

但與去年最後一季的1.11億美元虧損額相比，冬海上季淨損縮減約80%，也比分析師預期的虧損程度還小。

冬海董事長兼執行長李小冬在財報會議中說：「我們現在對於能夠度過逆風，以及迅速適應變遷中環境的能力更加有信心。」

隨著Tiktok、螞蟻集團等口袋深的對手帶來競爭，蝦皮正努力維持該平台在東南亞的電商主導地位。更別說還有希音（Shein）、拼多多旗下Temu也來攪局。

對投資人來說，如今冬海繳出的業績表現，讓他們有信心該公司能維持兩位數成長、並改善獲利。

李小冬在去年8月表示，公司將擴大投資電商事業，因應更多消費者透過直播串流和短影音影片購物的產業趨勢。李小冬表示，蝦皮已經成為印尼最大的直播串流電商平台。該公司3月時預期，蝦皮經調整後的EBITDA將在下半年轉正。