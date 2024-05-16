聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google新品繞著AI轉 開發者大會推出新搜尋引擎、數位助理等

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Google於14日在I/O年度開發者大會上發表多項全新或改善的服務與產品，幾乎都圍繞著AI。 （路透）
Google於14日在I/O年度開發者大會上發表多項全新或改善的服務與產品，幾乎都圍繞著AI。 （路透）

Google於14日在I/O年度開發者大會上發表多項全新或改善的服務與產品，幾乎都圍繞著人工智慧（AI），包括新版本搜尋引擎、升級版的AI模型等，並展示超強AI數位助理「Project Astra」。會中提到AI共121次，意味AI已成為Google發展技術的核心。

Google宣布，本周向美國用戶推出具有AI Overview功能的新搜尋引擎，屆時會在搜尋頁面的頂部，不時看到由AI技術生成的對話摘要，整理搜尋到的內容。

這樣的AI摘述只在Google認為這是回覆用戶提問的最快方式時才出現。若是天氣預報之類的簡單搜索，看到的很可能還是傳統網站連結和廣告

這項服務會在未來幾個月向更多國家推出，力拚用戶人數在今年底前突破十億，而且在提供「多模態」方面取得的進展，Google表示將開始測試用戶透過影片搜尋的能力。這形同告訴來勢洶洶的競爭對手，Google不會喪失全球最大搜尋引擎的地位。

將更多的AI導入搜尋引擎，可能會引發更多成長和創新，但也可能就此衝擊使用者的網路瀏覽習慣，如果AI摘述減少相關廣告的瀏覽，Google將蒙受損失，這樁生意光去年就帶進1,750億美元營收。

Raptive估計，約25%的出版網站流量，可能因不再強調網站連結而消失。

Google也在加州山景城總部海岸線圓形劇場舉辦的這場活動上，發表多個AI模型，包含能處理更多資料的Gemini 1.5 Pro，可為用戶上傳的1,500頁文字做摘要；精簡版模型Gemini 1.5 Flash；高解析度影片生成模型Veo；最新的圖像生成模型Imagen 3。

Google也展示由DeepMind團隊構思的「Project Astra」，目標是打造夢寐以求的AI助理，雖處於早期發展階段，但仍展現AI助理未來的可能性，能結合語音互動、影像識別等方式，讓AI即時描述、解釋以手機鏡頭拍攝的畫面內容。

該計畫暫時尚未有具體成為正式產品或服務的打算，但Google DeepMind團隊負責人表示「Project Astra」相關功能將會應用在手機或眼鏡類智慧穿戴裝置，甚至部分功能將會在今年內率先應用於Gemini等Google服務。這暗示Google眼鏡有望復活。

Google也發表名為Trillium的第六代張量處理單元（TPU），是迄今為止效能最高以及最節能的TPU。這是運行複雜AI工作不可或缺的硬體，將於2024年底向雲端客戶提供。

另一方面，Meta準備關閉其商務交流平台Workplace，將在兩年內逐步淘汰，客戶在2025年8月之前仍可照常使用。該公司發言人表示，停止營運該產品是為了集中精力打造AI和其他技術。

客戶 廣告 搜尋引擎

延伸閱讀

Google宣布第6代 TPU「Trillium」 預計年底推出

去年停售智慧眼鏡現身I/O大會 外界猜測有望復活？Google高層回應了

意外現身I/O大會！談及Gemini Google創辦人布林：AI比想像厲害

中國害怕的音樂造反之歌？香港 YouTube 禁止播放〈願榮光歸香港〉

相關新聞

美四月通膨趨緩 開降息之門

美國公布四月整體消費者物價指數（ＣＰＩ）漲幅比預期小，顯示通膨下滑趨勢在第一季中斷後，於第二季初又恢復走下坡，支持金融市...

預示高利率將持續更久 鮑爾：抗通膨要更有耐心

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日對通膨與利率前景維持觀望態度，表示通膨高於所有人預期，官員對通膨下降的信心已下降，更加...

美4月CPI年升3.4%增幅縮小 市場預期Fed 9月啟動降息

美國4月整體消費者物價指數（CPI）月升0.3%，年升3.4%，增幅都比3月小，核心CPI年增幅更創三年新低，顯示通膨下...

美盯墨製陸電動車避稅

美國貿易代表戴琪表示，拜登政府正密切關注中國大陸業者從墨西哥向美國出口汽車的任何企圖，並考慮如何阻止他們規避美國針對陸製...

歐元區經濟邁向軟著陸 官方看好今明兩年持續成長

根據歐盟執委會的最新預測，歐元區經濟將邁向軟著陸，通膨可望比先前預期更快降溫，估計通膨率會在2025年下半年重返歐洲央行...

紐約銅期貨衝新高價

全球趕忙建設資料中心以及朝電氣化轉型，激勵工業金屬銅在紐約15日盤中直衝歷史新高價，專家更預期銅的需求持續看俏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。