Google新品繞著AI轉 開發者大會推出新搜尋引擎、數位助理等

Google於14日在I/O年度開發者大會上發表多項全新或改善的服務與產品，幾乎都圍繞著人工智慧（AI），包括新版本搜尋引擎、升級版的AI模型等，並展示超強AI數位助理「Project Astra」。會中提到AI共121次，意味AI已成為Google發展技術的核心。

Google宣布，本周向美國用戶推出具有AI Overview功能的新搜尋引擎，屆時會在搜尋頁面的頂部，不時看到由AI技術生成的對話摘要，整理搜尋到的內容。

這樣的AI摘述只在Google認為這是回覆用戶提問的最快方式時才出現。若是天氣預報之類的簡單搜索，看到的很可能還是傳統網站連結和廣告。

這項服務會在未來幾個月向更多國家推出，力拚用戶人數在今年底前突破十億，而且在提供「多模態」方面取得的進展，Google表示將開始測試用戶透過影片搜尋的能力。這形同告訴來勢洶洶的競爭對手，Google不會喪失全球最大搜尋引擎的地位。

將更多的AI導入搜尋引擎，可能會引發更多成長和創新，但也可能就此衝擊使用者的網路瀏覽習慣，如果AI摘述減少相關廣告的瀏覽，Google將蒙受損失，這樁生意光去年就帶進1,750億美元營收。

Raptive估計，約25%的出版網站流量，可能因不再強調網站連結而消失。

Google也在加州山景城總部海岸線圓形劇場舉辦的這場活動上，發表多個AI模型，包含能處理更多資料的Gemini 1.5 Pro，可為用戶上傳的1,500頁文字做摘要；精簡版模型Gemini 1.5 Flash；高解析度影片生成模型Veo；最新的圖像生成模型Imagen 3。

Google也展示由DeepMind團隊構思的「Project Astra」，目標是打造夢寐以求的AI助理，雖處於早期發展階段，但仍展現AI助理未來的可能性，能結合語音互動、影像識別等方式，讓AI即時描述、解釋以手機鏡頭拍攝的畫面內容。

該計畫暫時尚未有具體成為正式產品或服務的打算，但Google DeepMind團隊負責人表示「Project Astra」相關功能將會應用在手機或眼鏡類智慧穿戴裝置，甚至部分功能將會在今年內率先應用於Gemini等Google服務。這暗示Google眼鏡有望復活。

Google也發表名為Trillium的第六代張量處理單元（TPU），是迄今為止效能最高以及最節能的TPU。這是運行複雜AI工作不可或缺的硬體，將於2024年底向雲端客戶提供。

另一方面，Meta準備關閉其商務交流平台Workplace，將在兩年內逐步淘汰，客戶在2025年8月之前仍可照常使用。該公司發言人表示，停止營運該產品是為了集中精力打造AI和其他技術。