紐約銅期貨衝新高價

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

全球趕忙建設資料中心以及朝電氣化轉型，激勵工業金屬銅在紐約15日盤中直衝歷史新高價，專家更預期銅的需求持續看俏。

FactSet數據顯示，紐約5月銅期貨15日盤中跳漲4.5%至創紀錄的每磅5.02美元，今年來已勁漲25%。倫敦LME的3個月銅期貨，同日盤中也上漲2.1%至每公噸10,320美元，寫兩年新高。

美國銀行（BofA）預期，來自電動車與運輸業的銅需求，今年看增約5%。人工智慧（AI）已引發資料中心建置潮，銅是資料中心電纜的關鍵原料。BofA表示：「儘管電動車的需求仍在成長，但速度已趨緩，市場把焦點轉向建設資料中心所需的銅。」

資料中心的電氣應用少不了銅，舉凡電路連接器、匯流排、電纜，都需要這種紅色金屬。國際能源總署（IEA）預期，在2026年，資料中心的電力需求將攀抵1,000多兆瓦時（TWh），是2022年的兩倍多。

澳盛銀行（ANZ）分析師另指出，近期紐約銅價飆升是伴隨著期貨市場的軋空行情，交易商手上空單似乎遭到套牢而被迫回補。

紐約 美國 電動

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