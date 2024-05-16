IEA 連二月下修石油需求 與OPEC看法分歧

國際能源署（IEA）15日預測，由於經濟放緩加上歐洲氣候溫和，連續第二個月下修今年全球石油需求的成長預測，與石油輸出國組織（OPEC）的看法分歧擴大。這也間接反映出兩個組織對今年全球經濟展望的看法，一個較保守，一個較樂觀。

IEA在最新月報中指出，今年全球石油消費預計每日增加110萬桶，比一個月前的預期少約14萬桶，為連續第二個月下調預期，主要是經濟合作發展組織（OECD）成員國上季需求縮減，及對2023年估測值的上修。

IEA指出，工業活動不景氣以及暖冬，削弱了今年的柴油消費量，尤其是在歐洲，當地柴油車占比下降已經導致消費量減少。

前一天，OPEC則維持上個月對今年全球石油需求強勁增長的預測，認為石油需求將日增225萬桶，等於與IEA的預測差了115萬桶，比今年稍早的差距更大。路透計算，兩大組織的預測差距2月達到103萬桶，至少是2008年以來最大。

二大組織對石油需求的長期預測也南轅北轍，主要是對全球向潔淨能源過渡的速度看法不同；IEA預測石油需求到2030年底前就會觸頂，但OPEC認為石油需求還會繼續增加20年。至於對2025年的預測倒是比較接近，IEA預計明年全球石油需求將日增120萬桶，OPEC推估將日增185萬桶，皆與上月的預測一致。

由於脆弱的經濟前景和美國充足的石油供應，抵消了對中東衝突和OPEC+減產的擔憂，國際油價已從今年高點回檔約10%。