通膨降溫！美股標普500、那指早盤衝新高 台積ADR漲逾1％

美股三大指數15日早盤全面勁揚，標普500指數、那斯達克綜合指數一度大漲0.6%，雙雙刷新盤中歷史新高，原因是美國上月的通膨升幅比預期低，提高了聯準會（Fed）降息的機率，帶動市場樂觀氛圍。

道瓊工業指數早盤大漲0.6%、費城半導體指數漲0.8%、台積電ADR、輝達均跳漲1.6%。

美國勞工部勞動統計局（BLS）15日公布，4月消費者物價指數（CPI）月比攀升0.3%，低於預期的0.4%，芝商所FedWatch工具對Fed 9月的降息預期如今提高至51.7%，遠高於14日的44.9%.。

在通膨黏著的疑慮下，美股過去一個月挫跌，然而隨著最新通膨數據的公布，加上Fed官員暗示下一步動作不會是升息，使股市的陰影快速消散。