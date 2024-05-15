拜登對陸製商品提高進口關稅 小摩CEO戴蒙：贊成與陸全面接觸

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經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國最大銀行摩根大通的執行長戴蒙15日接受英國媒體Sky News訪問時說，美國政府與中國大陸全面接觸是正確的做法；中國政府是西方世界的競爭對手，但「不是敵人」。路透
美國最大銀行摩根大通的執行長戴蒙15日接受英國媒體Sky News訪問時說，美國政府與中國大陸全面接觸是正確的做法；中國政府是西方世界的競爭對手，但「不是敵人」。路透

摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）執行長戴蒙周三（15日）接受英國媒體Sky News訪問時說，美國政府與中國大陸全面接觸是正確的做法，他還說，中國政府是西方世界的激烈競爭對手，但「不是敵人」。

就在他發表上述言論的前一天，美國拜登政府宣布對大陸製的包括電動車、電池、晶片和醫療產品等一系列商品，大幅提高進口關稅。

中國商務部立即回應，中方對此堅決反對並嚴正交涉。商務部官網刊登的新聞稿指出，美方應立即糾正錯誤做法，取消對華加徵關稅措施。中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。

戴蒙說，西方世界在因應來自北京的競爭時，曾經「握有一手好牌」，但台海緊張局勢將使中美關係複雜化。

貿易摩擦還可能使拜登近幾個月來與中國國家主席習近平會談、因而緩和兩國緊張關係的努力，付諸東流。

戴蒙指出，鑒於中東動盪和烏克蘭戰爭，地緣政治應當是比經濟更重要的關注焦點。他強調，鑒於全球形勢緊張，保持美國盟友間團結很重要，也認為，美國的「通膨削減法」（IRA）制定時，本該與其他國家合作商量。

這位美國最大銀行的負責人還重申對於美國財政赤字問題的警戒。他說，預計短期內不會有「報應」，但如果市場迫使美國處理這個問題，那美國的日子就難過了。

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