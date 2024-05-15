債券天王稱「總回報」已死 別買債券基金可當真？專家：信一半就好

品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）最近在個人網站上宣稱，債券「總回報」策略已不再適用，債券基金就別買了。此話可當真嗎？專家認為，投資人不妨信一半就好。

道瓊社報導，葛洛斯昔日有「債券天王」之稱，當初就是靠著向投資大眾兜售債券基金而成為億萬富豪，如今他卻說自己在1980年代鼓吹的「總回報」策略不管用了，債券基金不必買了？此話乍聽之下令人錯愕，但不表示就他的說法不正確。

葛洛斯在2014年離開品浩，五年後又從駿利（Janus）退休。日前他在個人網站上撰文宣稱：「總回報已死，別讓他們賣你債券基金。」

巴隆周刊資深記者Ian Salisbury指出，葛洛斯總是有語驚四座的本領，而且他已退休，不必再為銷售債券基金煩心，他說的這番話有點道理。

什麼是「總回報」策略？

葛洛斯當年協助打響的「總回報」概念，大意是：債券投資人不應只聚焦於債券利息，也該重視資本利得，就像股票投資人既可賺股利，也可賺股價價差一樣。

但問題是，債市市況已今非昔比。1980年代時，美國長期公債殖利率高達15%，因為債券價格上漲時，殖利率下降，所以一旦利率開始下滑，債券價格有很大的上漲空間。今天，10年期美債殖利率在4.4%上下，容錯空間小多了。

同時，近年來，隨著利率大幅上揚，債券投資人損失慘重。債券多頭宣稱聯準會（Fed）降息在望，不久就會逆轉美債頹勢，但葛洛斯認為投資人不應指望那種結局肯定會發生。

這種策略為何不適用了？

葛洛斯指出，理由之一是，發行在外的美國公債數量激增，過去一年來就已增加10%。他預料，美國公債供應量快速增加，終會使長期公債價格漲勢難以為繼，無論Fed日後會怎麼做。

葛洛斯寫道：「辯稱利率會下降的人士，必須對抗美國公債供應量擋也擋不住的升勢，以及債券價格如西西弗斯般滑落的跌勢。」（西西弗斯是希臘神話人物，因遭眾神懲罰而陷入「把巨石推上山頂後又滾下，必須再推上山」，如此這般周而復始的困境。

葛洛斯提到，先鋒總債券市場指數基金(Total Bond Market Index Fund)--一檔熱門的代表性基金--不只這一、兩年績效欠佳，過去五年來平均每年總回報都是負數。五年對等待收割債券投資收益的退休旅來說是漫長的時間，尤其債券又被視為投資組合當中最穩當、可靠的資產。相較下，股價波動大，通常配發的股利也低於2%；另類投資則流動性低。

專家建議折衷解決辦法

Salisbury提出一個解決辦法：繼續持有能孳生收益的資產，包括債券，但揚棄葛洛斯開創的「總回報」概念。

要達此目標，投資人應試著讓視野跳脫投資組合的整體績效數字，只把足夠的資產投資在債券，以及像定期存單（CD）這類類似現金的投資工具，以備支應緊急之需以及生活開銷。其餘資產可長期停泊在股市。

他提議，建置一個債券梯（bond ladder）或CD梯，也就是買進一系列到期日不一的債券，這種策略有助於投資人有效管理固定收益投資。短期債券，像是6個月期美國國庫券，目前殖利率約5.4%，可讓投資人鎖住儘可能高的利率；中期債券，例如5年期美國公債，殖利率目前4.45%左右，債息少了一點，但仍能提供數年的保障，防範美股跌入空頭市場。

總而言之，投資人可採信葛洛斯一半的建議，一方面揚棄「總回報」策略，不再把投資債券視為額外再賺一些利差的操作；另一方面，回歸債券投資初衷，把它視為一種理財規劃工具--一種保護你的存款，並鎖住收益以支應預算支出的方式。