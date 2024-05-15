聯準會降息決策要角…市場等待美國通膨數據 亞股走勢不一

在部分美股指數前一交易日締造創紀錄漲勢後，亞洲股市今天互有漲跌，同時，市場焦點轉向預計今天稍晚公布的美國通膨數據。

法新社報導，市場對美國昨夜公布的4月躉售物價增幅高於預期所產生的氛圍，被3月終值下調抵銷。分析師表示，對數據的更深入觀察暗示美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標可能進一步放緩。

投資人也正在消化聯準會主席鮑爾（JeromePowell）昨天發表的談話，他說抗通膨之役已證實比預期更艱難，並表明利率可能維持在高檔一段時間。

北京當局稍早猛批華府對電動車和半導體等中國進口商品課徵高額關稅的決定，也使市場瀰漫一些緊張氣氛。中國商務部更表示這個決定將「嚴重影響雙邊合作的氛圍」。

不過，目前所有焦點都轉向美國今天稍晚即將公布的消費者物價指數（CPI），這可能在聯準會何時開始降息的決策中扮演要角，如果今年降息的話。

在這項報告出爐前，今年頭3個月的CPI數據皆高於市場預期，澆息降息希望。

然而，即將公布的數據預料將會顯示物價再度放緩。

阿默普萊斯金融公司（Ameriprise Financial Inc.）首席市場策略師薩里班尼（Anthony Saglimbene）說：「投資人預期4月通膨將回落。即使下滑幅度很小，市場仍在尋找進一步的證據，證明通膨下降趨勢完好無缺，以及重要的是，通膨並未處於反轉上升的過程中。」

樂觀情緒帶動美股3大主要指數走高，那斯達克指數創新高之外，標普500指數也逼近前一個歷史高點。

亞股方面，東京、雪梨、台北及雅加達股市均收高；上海、新加坡、威靈頓股市收低。

香港和韓國適逢國定假日，兩地股市休市。