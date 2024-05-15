快訊

男大生突腹痛！闖室友套房上大號挨告 高院駁回上訴理由曝光

美國乳牛傳禽流感疫情 帶動這種相關產品銷售衝高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國乳牛傳出感染禽流感，有人相信喝生乳可提高免疫力，帶動生乳銷售大增。 美聯社
美國乳牛傳出感染禽流感，有人相信喝生乳可提高免疫力，帶動生乳銷售大增。 美聯社

美國公共電視網新聞時刻（PBS Newshour）報導，研調公司NielsenIQ的數據顯示，自從美國3月底爆發有史以來第一起乳牛染上禽流感的案例後，生乳銷售已暴增21%，而人們飲用這種未經殺菌的牛奶，竟是因為相信暴露在H5N1病毒中可得到免疫力。

根據美國農業部（USDA）的最新數據，在美國境內九個州已有至少50頭乳牛染上禽流感。外界擔心，乳牛若爆發大規模禽流感疫情，可能為病毒提供更多突變機會，提高傳染其他物種的機率。

儘管在殺菌乳中發現了不活躍的H5N1病毒殘留，USDA向消費者保證飲用殺菌乳安全無虞，但是生乳中的H5N1病毒濃度相當高，喝生乳就像是玩俄羅斯輪盤，中標只是遲早的事。

儘管目前尚未有H5N1人傳人的案例，但若病毒突變，就有可能人傳人。

洛杉磯時報報導，RAW農場與RAW牛奶機構創辦人麥克菲說，自從乳牛傳出禽流感疫情後，他的電話響個不停，因為消費者希望飲用含有H5N1病毒的生乳，以取得免疫力。

其他生乳飲用者則認為政府的警告毫無根據，Coleman科學顧問公司的經營者、微生物學者柯爾曼便這麼認為。

TikTok、X等社群平台上也有大量反科學份子在歌頌喝生乳的好處，這類網紅自3月底來的人氣愈來愈高。

疫情 禽流感 美國

延伸閱讀

亞太助卿康達：台大選後到就職禮 美關注維持台海和平穩定

美國媽祖廟恭迎北港媽 異鄉遊子湧入渴望心靈寄託

新加坡新總理黃循財上任前表態反台獨 否認是美國盟友

乳牛喵被抱「秒拉伸成1根毛茸茸標槍」挺直不動！飼主笑到黑菇：貓咪不是液體嗎

相關新聞

越南金價狂飆！比國際金價高逾2萬元 公安部建議當局出手干預

越南黃金市場不斷升溫，每兩比國際金價高出新台幣2萬餘元。越南公安部副部長黎國雄今天表示，國家銀行要儘快增加干預機制，包括...

美國乳牛傳禽流感疫情 帶動這種相關產品銷售衝高

美國公共電視網新聞時刻（PBS Newshour）報導，研調公司NielsenIQ的數據顯示，自從美國3月底爆發有史以來...

德國、泰國這些「前經濟模範生」景氣急遽衰落 帶來什麼教訓？

在美國和印度經濟的持久強韌吸引各界追捧之際，或許也值得關注不久前光彩奪目、如今卻陷入疲態的明星經濟體。這些經濟體全都是全球前50大經濟體，人均實質所得成長率卻都在過去十年驟降，國內生產毛額（GDP）的全球占比也下滑。

[MLIV調查] 除黃金外美國科技股也是抗通膨優選；日圓痛失避險地位

彭博Markets Live Pulse最新調查的部分受訪者稱，投資美國最大的科技股不僅僅是在押注創新，或許也可以對沖通膨。

去年停售智慧眼鏡現身I/O大會 外界猜測有望復活？Google高層回應了

Google今天在美國加州山景城總部舉辦I/O年度開發者大會，主題演講其中一段影片展示人工智慧（AI）助理搭配疑似智慧眼...

紅海危機推升運價 赫伯羅德調升年度財測區間

全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，紅海危機導致業界運能緊縮，全球運量又高於預期，帶動航運價格跳升。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。