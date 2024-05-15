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紅海危機推升運價 赫伯羅德調升年度財測區間

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）宣布調升年度財測區間，上季的財報表現也優於市場預期。路透
全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）宣布調升年度財測區間，上季的財報表現也優於市場預期。路透

全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，紅海危機導致業界運能緊縮，全球運量又高於預期，帶動航運價格跳升。有鑑於此，該公司調升全年財測區間，上季財報表現也優於市場預期。

赫伯羅德15日宣布，今年的息稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA），從先前估計的10億~30億歐元，上修至20億~30億歐元（22億~33億美元）， 而息稅前盈餘（EBIT）也從先前預估的虧損10億歐元至獲利10億歐元，上修為零至10億歐元。

作為對照，該公司去年EBITDA為44.6億歐元，EBIT為25.3億歐元。

赫伯羅德說，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數，3月底每TEU（20呎櫃）報價為1,994美元，高於去年同期的863美元。與此同時，1~2月的全球貨櫃運量年增12%，而且多數主要貿易路線，都出現明顯成長，遠東至北美運量攀升25%，遠東至歐洲運量也上升12%。

赫伯羅特主要航運部門的整體運量，第1季成長6.8%。船隻繞道南非好望角雖然拉長航程，導致成本大增，但成本管理大致抵銷了這些開支。

該公司第1季財報優於預期，淨利為2.947億歐元，營收為42.6億歐元。FactSet訪調顯示，市場估計淨利為7,600萬歐元，營收為40.4億歐元。

但由於去年同期運價更高，該公司第1季表現不及去年，2023年第1季淨利為18.9億歐元，營收為56.2億歐元。

紅海 貨櫃

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