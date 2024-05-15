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HD現代赴蘇比克灣投資 菲總統：美菲韓關係穩固

中央社／ 馬尼拉15日專電
菲律賓總統小馬可仕。歐新社
菲律賓總統小馬可仕。歐新社

美國博龍資產管理公司與HD現代韓國造船海洋工程公司（KSOE）簽約，KSOE將在菲律賓蘇比克灣投資離岸風機和其他海事製造業。菲國總統表示，此舉證明美菲韓關係穩固而持久。

博龍資產管理公司（Cerberus）今天宣布，已與HD現代（HD Hyundai）韓國造船海洋工程公司簽署多年商業協議。KSOE租賃博龍資產管理在阿吉拉蘇比克造船廠（Agila Subic Shipyard）的部分設施，計劃建造先進的海事綜合廠房，可從事離岸風機、船舶分段製造、船舶維修等海事製造業。

阿吉拉蘇比克造船廠又稱為「阿吉拉蘇比克多用途設施」，前身為韓國「韓進重工」造船廠，於2022年被博龍資產管理收購。這座設施面向南海，距中國控制的黃岩島約260公里，地理位置優越。

這座多用途設施總面積約350公頃，租戶包括美國大型海底電纜公司SubCom、美國國防承包商V2X，以及菲律賓海軍在此租賃100公頃設施。

菲中南海主權紛爭延燒導致中國對菲投資大幅下滑之際，博龍資產管理表示，KSOE進駐蘇比克灣投資是菲律賓振興海事製造業的里程碑，預計將帶來大量資本以升級和翻新設施，吸引更多外國投資，並協助菲國勞動力轉型升級。

菲律賓總統通訊辦公室今天表示，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）14日出席博龍資產管理與KSOE在菲國總統府舉辦的活動。小馬可仕致詞表示，博龍資產管理與HD現代重工的投資可望恢復蘇比克灣造船業榮景，刺激菲國經濟成長，也證明菲律賓、韓國和美國間穩固而持久的關係。

他指出，博龍資產管理也與菲國海軍密切合作，建立世界級的行動基地。與HD現代的合作不僅將創造數以千計就業機會，還能實現關鍵技術轉移，提高菲律賓在全球市場的地位。

KSOE預計經過前期準備後，於12到18個月內開始營運。小馬可仕說，KSOE在蘇比克灣一開始將聚焦於開發離岸風電平台，對菲律賓政府向再生能源轉型的目標是個好兆頭，將協助加速在菲國推出離岸風力發電計畫。

菲國總統府表示，HD現代預計10年內在蘇比克灣投資約5.5億美元（約新台幣177.2億元），並在3到5年內創造約1萬個就業機會。

小馬可仕 菲律賓 資產

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