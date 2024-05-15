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西方制裁效果有限 俄羅斯今年經濟預測成長2.5％

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

歐洲復興開發銀行（EBRD）今天預測，儘管西方為了俄羅斯入侵烏克蘭一事對俄方祭出制裁，俄國經濟今年仍將進一步成長。

法新社報導，總部位於英國倫敦的歐洲復興開發銀行今天在年度會議的第2天發布歐洲地區的國內生產毛額（GDP）預測。這場年會在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）舉行。

歐洲復興開發銀行預測，俄羅斯強韌的經濟預計今年成長2.5%，還說這樣的數字已經回到俄國2022年入侵烏克蘭以前的水準。

這比去年9月提出的數值1.0%大大提升，因為莫斯科當局透過其戰爭機器的巨額支出來抵消制裁的影響。

然而，與去年3.6%的經濟成長相比，最新數據2.5%仍代表顯著放緩。

歐洲復興開發銀行首席經濟學家賈沃西克（BeataJavorcik）向法新社表示：「我認為許多人所期望的，期待制裁俄羅斯會導致（俄國）經濟與金融危機更嚴峻，是不切實際的。」

她提到，俄羅斯已「重新將經濟重點放在戰爭事務上」。

此外，以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對付巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭，也對鄰國經濟產生影響。

歐洲復興開發銀行今天預測，地中海國家將因為埃及公共投資計畫延宕，以及加薩以哈戰爭而受到阻礙。

歐洲復興開發銀行警告：「這場衝突對約旦和黎巴嫩觀光業的負面影響可能會持續下去。」

黎巴嫩經濟今年預測僅成長0.2%。

獲伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）為抗議以色列在加薩發動戰爭，而對往來紅海船隻發動攻擊，也導致埃及的蘇伊士運河（Suez Canal）收入大減，進而拖累埃及經濟。

但埃及的損失，有一部分被國際貨幣基金（IMF）和其他國際夥伴所承諾數以十億美元計的資金抵消。

儘管俄烏戰爭和以巴衝突緊張情勢升溫，歐洲復興開發銀行仍對銀行運作的整個地區發布樂觀預測，原因是受惠於通膨壓力減緩，今年經濟預期將加速成長3.0%。

俄烏戰爭 俄羅斯

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