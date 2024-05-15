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新加坡新總理黃循財上任前表態反台獨 否認是美國盟友

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
新加坡下任總理黃循財在上任前接受媒體訪問，表示反對台獨。美聯社
新加坡下任總理黃循財在上任前接受媒體訪問，表示反對台獨。美聯社

15日晚間接任新加坡總理的黃循財6日接受《經濟學人》專訪，內容8日刊出。被問及在美中爭霸時新加坡的立場為何，黃循財回答：「我們既不親中也不親美，而是親新加坡」。

黃循財被問到台海問題，他明確表示台海情勢與俄烏戰爭不同，烏克蘭是主權獨立國家，而全世界大部分國家都奉行「一個中國政策」（the one China policy），新加坡反對台灣獨立，早在與中華人民共和國建交前，就反對（oppose）台獨。

黃循財說，新加坡秉持自己的「一中政策」，謹慎處理涉及兩岸關係的議題，「新加坡不允許自己被利用成為支持台獨的原因」。

黃循財認為，台海有事是一個假設性問題，新加坡希望不會發生，因為各方都清楚涉及的風險和紅線位置，他認為美國政府一定清楚，所以兩岸維持現狀的機率很高，真的發生變動，也必須是和平、非強迫性的。

黃循財日前表示，新加坡不是美國的盟國（ally），《經濟學人》質疑，新加坡歷年來接收美國那麼多先進技術和軍武，如何能說自己不是美國的盟國？

黃循財回答說，新加坡與美國之間的安全及防衛關係已延續幾十年，證明對雙方都有利，新加坡感謝美國流血流汗維護區域穩定。新加坡也對美軍開放空軍與海軍基地，雙方也密切交換情資，所以對雙方都有利。由於新加坡自我定位不是美國的盟國，所以黃循財表示，新加坡現階段沒想過加入「澳英美三邊安全倡議」（AUKUS）。

黃循財也談到，崛起中的中國作風趨於強勢，這是所有大國都有過的經歷，包括美國，「但是做得太過頭，必定會遭遇反彈，這樣的教訓，美國也遇過」。

新加坡 美國 黃循財

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