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為美元下跌、債券價格反彈做好準備！美4月通膨料將放緩

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國周三將公布關鍵CPI數據，由於市場預期通膨趨勢放緩，交易員正為美元下跌和公債價格反彈做準備。路透
美國周三將公布關鍵CPI數據，由於市場預期通膨趨勢放緩，交易員正為美元下跌和公債價格反彈做準備。路透

美國周三將公布關鍵CPI數據，由於市場預期通膨趨勢放緩，交易員正為美元下跌，以及公債殖利率急降而債券價格反彈做好準備。

彭博訪調的經濟學家預期，美國4月消費者物價年增率將放緩到3.4%，低於一個月前的3.5%。

通膨數據降溫的話，美元通常走貶。過去一年有三次通膨數據低於預期，每次美元在交易周結束時都出現明顯跌幅。彭博美元即期匯率指數周二下滑。

在消費者物價指數公布之前，期權交易商就已經在累積看跌美元的押注。通常為正值的一周風險逆轉指標在周二跌至負值，是兩個月來首見。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至5月7日當周的數據也顯示，交易員正大量撤回看漲美元的押注。包括避險基金和資產管理公司在內的非商業投機者目前僅持有約240億美元與美元升值押注相關的交易，規模為4月初以來最小。

Ballinger & Co外匯市場分析師Kyle Chapman說：「數據降溫可能點燃外界對於聯準會重返夏季降息正軌的期待，削弱美元的收益率優勢。但聯準會可能要先看見數據連續數月改善，才開始對是時候寬鬆了有信心。」

過去一周在債市，大量買盤集中於若美國10年期公債殖利率跌至4.3%左右即可獲利的期權上，4.3%是一個多月來最低，比現在低約15個基點。其中一筆高風險交易特別引人注目：如果到5月24日，10年期公債的殖利率進一步跌至 4.25%，那牰交易將以15萬美元的賭注抱得1,500萬美元的潛在暴利。

4月份時，因為降息預期減弱，債券價格暴跌，殖利率一度飆升至年內高點。後來因為聯準會主席鮑爾淡化了升息的必要性，才緩解了市場憂慮。上周五的一份報告指出，勞動市場正在降溫，這可能會為降息開啟大門，儘管通膨還在持續。

美國 聯準會 通膨

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