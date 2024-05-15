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737 Max 5年前兩起致命空難 美：波音恐遭起訴

中央社／ 舊金山14日綜合外電報導

美國司法部今天表示，波音公司（Boeing）可能因為大約5年前發生的兩起737 Max致命空難遭到起訴，這兩起事故共造成346人死亡。

司法部官員在致德州聯邦法院的信中說，波音違反了一項協議規定的義務，該協議使波音免受事故法律訴訟。

波音告訴法新社，「我們相信我們遵守了協議條款」，並表示計劃為自身辯護。

美國官員在信中表示，波音「未能設計、落實和執行合規和道德計畫，以防止並察覺整個營運過程中違反美國欺詐法的行為」，違反了緩起訴協議（DFA）規定的義務。

美國司法官員說，這種違規行為意味波音公司可能因違反與墜機事件相關的聯邦法律而遭到起訴。

政府正在評估如何處理此事，並指示波音在6月13日前做出回應。

美國官員也計劃與印尼獅子航空（Lion Air）JT610班機和衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）302班機的罹難者家屬會面。

代表空難事故受害者家屬的律師凱素（PaulCassell）說：「這是正面的第一步，對這些家庭而言，這是一個漫長的過程。」

凱素呼籲司法部採取進一步行動，並補充說，他將尋求對波音不當行為進行「令人滿意的補救措施」的細節。

司法官 波音 美國

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