亞馬遜AWS意外換帥 備戰生成式AI時代

亞馬遜14日意外宣布撤換雲端運算部門亞馬遜網路服務（AWS）的執行長，公司老將賈曼（Matt Garman）6月起將從賽利普斯基（Adam Selipsky）接任舵手，也接下必須讓AWS在人工智慧（AI）時代維持競爭優勢的艱鉅任務。

亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）表示，賽利普斯基6月3日將卸下2021年擔任至今的AWS執行長職務，「邁向他的下個挑戰」，由AWS銷售、行銷及全球服務副總裁賈曼接任。

48歲的賈曼長期在AWS擔任工程師，2005年從在亞馬遜實習開始，多年來一路往上爬，曾是AWS首位產品經理，2016年成為AWS所有運算服務的總經理，2020年領導銷售與行銷團隊。他表示，未來幾周會有一些「組織結構調整」，而且他馬上宣布其中一個變動，原本要向賽利普斯基報告的亞馬遜永續團隊，將歸到溝通長韓德納（Drew Herdener）之下。

曾與賈曼共事過的人形容賈曼是以亞馬遜思維講求細節的工程師，在和客戶打交道或進入新市場時，既充滿自信，又心懷謙卑，一如許多亞馬遜高階主管，賈曼給人的印象也不是善於公開發表演說或非常友善，不畏對抗，常在會議中挑戰產品團隊的假設，並且細細探究特定數據點。

在賽利普斯基的帶領下，AWS已成為亞馬遜的核心驅動引擎，上季年比增長17%至250億美元，優於市場預期，利潤季比更擴增8百分點到38%，為亞馬遜的營業利益貢獻超過六成。賽利普斯基表示，「基於商業與領導團隊現況，現在是我推動過渡的適當時刻，也能利用機會花更多時間與家人相處一段時間」。

不過，過去兩年企業縮減科技支出時，AWS也陷入困頓，去年成長降至歷史新低，部分主管歸咎於亞馬遜自己協助客戶節省資金，AWS一年前已執行歷來最大規模的裁員，也持續縮編人力，同時持續招攬特殊領域的人才。

AWS在尋求商業化新一代AI服務時也遭遇挫敗，腳步落後給微軟、Google等對手。傑西已表示，生成式AI可能是亞馬遜下個成長之助的關鍵要素。AWS早期版本的AI產品被部分客戶認為效率不彰，亞馬遜此後已投資40億美元於生成式AI新創公司Anthropic，AWS也在打造自家工具，以與OpenAI的ChatGPT對抗，也已和其他公司合作，用AWS的伺服器驅動AI服務。

因此，在微軟和Google被廣泛視為生成式AI業界領袖的同時，亞馬遜預期還要多年才能收割數十億美元的AI相關事業果實。顧問業者Duckbill集團首席雲端經濟學家昆恩說，不管賽利普斯基要為AWS的AI進展負多少責任，身為執行長，他都必須承擔最後結果，而結果一直都不太好。