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分析：中美互信低 兩國首次AI對話各方期望不高

中央社／ 台北15日電
由於中美兩國就安全問題的互信不足，這次對話能否取得有意義成果各方不看好。。(美聯社)
由於中美兩國就安全問題的互信不足，這次對話能否取得有意義成果各方不看好。。(美聯社)

美中政府官員14日在瑞士日內瓦舉行首次政府間人工智慧（AI）對話，分析指出，由於中美兩國就安全問題的互信不足，這次對話能否取得有意義成果各方不看好。

美國之音（VOA）今天報導，依去年11月美國總統拜登（Joe Biden）與中共領導人習近平的舊金山會晤，美中兩國就人工智慧的風險和安全問題首次舉行政府間會談，以因應先進AI系統風險並提高人工智慧安全性。

新美國安全中心（Centre for a New AmericanSecurity）學者德雷塞爾（Bill Drexel）表示，因AI的安全問題定義尚不明確，相比核控、生物與太空安全風險等問題美中明顯分歧，降低AI風險有探索空間。

儘管如此，各方卻不看好雙邊的首次政府間AI對話可望達成具體成果，關鍵在於彼此在安全問題廣泛不信任。固然美方希望藉對話化解AI領域的國家安全問題擔憂，但美國遏制中國取得美國AI技術的政策降低合作可能。

報導引述美國政府官員於會談前的背景說明指出，不會放鬆針對中國的AI技術出口管制，還說這次對話重點關注於風險和安全，鎖定先進的AI系統，並非取得任何成果。

歐布萊特石橋集團（Albright Stone Group）中國與科技政策資深副總裁崔歐洛（Paul Triolo）指出：「在美中雙邊關係中，特別是在人工智慧相關問題上，雙方普遍存在相當多的不信任。」

另一方面，儘管美中兩國有可能就如何運用AI達成共識，以便核控和維護網路和生物安全等，但德雷塞爾指出，中國缺乏合作的意願，因北京非常不願意就任何與核子有關的問題進行談判。

他說，美中AI合作最大障礙是兩國之間「外交失靈」所致，「以及人工智慧技術仍然不確定的風險全貌」。

美國 舊金山 風險

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