馬斯克拚AI 傳將砸百億美元租用甲骨文雲端AI伺服器

科技媒體The Information 14日引述知情人士報導，馬斯克的AI新創公司xAI持續與雲端大廠甲骨文（Oracle）主管協商，將支出100億美元，在未來幾年向甲骨文租賃雲端伺服器。

這樁交易將使xAI成為甲骨文最大客戶之一。此時，馬斯克尋求為xAI籌資，試圖與OpenAI、Google等其他AI業者競爭。

報導指出，這項雲端伺服器租賃協商正在進行中，不代表雙方必然將簽約。

xAI據報導在上月的一輪融資中籌得30億美元資金，讓公司估值達到180億美元。

甲骨文和馬斯克都沒有立即回應路透的置評請求。

甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）自稱是馬斯克的好朋友。他去年9月時宣布馬斯克的新創公司已經簽署合約，要在甲骨文的第二代雲端服務平台Gen 2 Cloud訓練AI模型。

xAI是甲骨文最大的H100晶片使用客戶，使用了超過1.5萬組的H100晶片組。H100是輝達（Nvidia）生產的AI晶片

馬斯克上月表示， xAI將向早期測試者與社群媒體平台X上的現有用戶推出加強版聊天機器人Grok。