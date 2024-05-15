美對華加徵關稅影響有限 憂歐洲仿效

美國總統拜登14日宣布提高一系列大陸進口產品關稅，專家預估此舉將會加速大陸繞道墨西哥及越南，大陸廉價商品依舊可以進入美國市場。野村證券認為，受影響產品事實上僅占大陸對美出口總額的5.9％，占大陸出口總額甚至不足1%，因此預估短期內影響有限。

不過，由於歐盟及英國佔大陸電動車出口量40%，歐洲如果仿效美國，對大陸電動車徵收高額懲罰性關稅，電動車行業或會面臨更大壓力。

路透報導，貿易專家及學者普遍不看好華府此舉能有效遏制大陸廉價產品的進入。康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德（Eswar Prasad）指出，新關稅措施確實可能會阻止來自大陸的進口產品，但其中大部分的商品可能會繞道其他國家進入美國。

他進一步指出，在中美貿易戰持續升溫的背景下，墨西哥和越南早已成為受益者，二國在地理位置及物價上皆具有優勢，且亟需吸引新的製造業投資。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）14日表示，確實對墨西哥以及大陸之間的貿易關係感到擔憂，當局正在研究所有工具，盼找出解決方案。

根據「美墨加協定」，墨西哥受益於美國基本為零的關稅，而美國商務部正考慮給予越南「市場經濟」地位，這將減少對越南進口產品的反傾銷稅。

美國貿易代表辦公室的另一位官員、高級顧問莫羅（Cara Morrow）在先前表示，該單位一直在與墨西哥當局溝通，莫蘿強調，美方已明確向墨西哥表示，「美墨加協定」的目的是為促進北美一體化、加強競爭力，並不是要為大陸提供後門。

南韓貿易協會國際貿易通商研究院日前發布「中國對美迂迴出口趨勢分析」報告指出，過去4年，大陸經過墨西哥和越南，迂迴出口進入美國的商品金額近乎翻倍，大陸經墨西哥的對美出口額，從2018年的53億美元（新台幣1,732.3億元）增至2022年的105.5億美元（新台幣3,448.2億元），幾乎翻倍。

同期經越南的迂迴出口額也從2018年15.7億美元（新台幣513.1億元）增至2022年30.2億美元（新台幣987億元）。

歐盟執委會（European Commission）於去年10月宣布，對大陸電動車展開反補貼調查，調查結果以及後續動向備受關注。在大陸電動車出口總量中，歐盟及英國市場占40%，若歐盟仿效美國、對大陸電動車徵收高額關，大陸電動車產業將面臨龐大壓力。