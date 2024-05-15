美國對中國加徵關稅 專家：暫不會升級為貿易戰

美國對從中國進口的商品加徵關稅，專家認為，美國這一輪的關稅是預防性的，目的是防止未來中國產能過剩的產品充斥美國市場。中國應該會進行「有節制的」反制，但暫時不會升級為貿易戰。

白宮14日表示，美國將對價值180億美元（約新台幣5825億元）從中國進口的商品加徵關稅，鎖定電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業。其中電動車關稅稅率預計於今年增至原來的4倍，來到100%；半導體關稅稅率則將於明年底前從25%增至50%。

白宮在聲明中說，上述行動旨在促使中國「消除有關技術轉移、智慧財產和創新方面的不公平貿易行徑」。

中國商務部隨後回應，此舉將嚴重影響中美合作氛圍。中方專家示警，中美貿易爭端有從「小院高牆」走向「大院圍牆」的態勢。

美國之音今天報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家芮恩希（William Reinsch）表示，這一輪的關稅是預防性的，目的是防止未來中國產能過剩的產品充斥美國市場。

芮恩希指出，「我們以前遇到過這個問題，而總統是在防患於未然。在鋼鐵、鋁、風力渦輪機、太陽能電池板上我們曾經遇到過類似的問題。歐洲現在在電動車市場上正經歷這個問題」。

彼德森國際經濟研究所資深研究員霍夫鮑爾（GaryClyde Hufbauer）表示，這波最引人注目的是對電動車的關稅。近年來，中國製造的低價電動車迅速出現，以從未見過的方式撼動全球汽車產業。但鑑於現在美國還不從中國進口電動車，所以100%的關稅實際上影響不大。

至於中國反擊的力道，芮恩施認為，中國一般都是以他們認為所遭受的損失比例來回應。這次關稅影響的是180億美元的貿易產品，因此北京會在同樣範圍內進行回應。

霍夫鮑爾也指出，中國的反制措施可能會是「有節制的，而不是大規模的」。他說中國會選擇一些具有標誌性的、美國出口強勁的產品，對美國人產生影響的產品。例如農業產品，大豆可能是其中一個，另一個是對的波音飛機加徵關稅。

這兩位專家都認為，這次的預防性關稅不會導致雙方的貿易戰。

芮恩施說，不認為拜登政府將在大選前進一步採取措施，所以貿易戰並不是不可避免。他認為美國總統拜登政府沒有進行貿易戰的意圖。霍夫鮑爾也指出這不會再開啟新的一輪貿易戰。但他指出，如果前總統川普再次當選，那情況就不同了。

川普在2017年到2021年任內對中國商品廣泛加徵關稅，拉開了兩國貿易戰的序幕。