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Nvidia執行長黃仁勳去年大加薪60%至11億 是英特爾CEO的兩倍多

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳去年大幅加薪60%，總薪酬超過3,400萬美元。美聯社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳去年大幅加薪60%，總薪酬超過3,400萬美元。美聯社

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）的揭露資料顯示，執行長黃仁勳去年大幅加薪60%，總薪酬超過3,400萬美元（約新台幣11億元），比超微（AMD）執行長蘇姿丰還多，更是英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）的兩倍多。

輝達14日發布的股東會說明書顯示，黃仁勳2024年度（去年2月初到今年1月底）的總薪酬為3,420萬美元（約新台幣11.05億元），分別遠高於2023年度的2,140萬美元、及2022年度的2,370萬美元。

相較下，蘇姿丰去年總薪酬為3,040萬美元，基辛格領到1,690萬美元。

不過，黃仁勳的底薪相對沒變，依然略低於100萬美元，薪酬暴增的關鍵是股票獎酬。輝達股價在2024年度大漲約200%，使黃仁勳去年度獲得的股票獎酬增至2,670萬美元，高於前年度的1,970萬美元。

黃仁勳2024年度也獲得400萬美元的非股票獎勵計畫薪酬，他2022年度也有拿到這筆獎金，但2023年度沒拿到。輝達表示，該公司2024年營收超越「逼近極限的薪酬計畫目標」，黃仁勳因而能獲得這筆獎勵。

黃仁勳的薪酬也包含「其他」來源的250萬美元左右，包括個人維安。其中，約220萬美元與個人安全、諮詢、監控、汽車與駕駛服務有關。他前年度的「其他」薪酬總額還不到70萬美元。

輝達表示，「因為敝公司執行長的知名度高，因此同步獨立評估敝公司董事會建立的主管安全計畫，輝達提供黃先生安全保護」，而且黃仁勳前年度並未全年都獲得住房安全福利，旅遊行程也「有限」。

台幣 美國 蘇姿丰

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