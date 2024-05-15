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世界工廠變全球眼中釘 中國大陸產能過剩該如何解讀？

轉型瘦身欠缺細節 夏普早盤因財測不佳股價崩跌多達9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
夏普周三股價大跌，MSCI明晟公布季度調整在全球標準指數中剔除夏普，更是雪上加霜。路透
夏普周三股價大跌，MSCI明晟公布季度調整在全球標準指數中剔除夏普，更是雪上加霜。路透

夏普（Sharp）周三早盤股價大跌9.4%，這家大股東為鴻海（2317）的日本電子業者昨天公布2025年度業績展望不如市場所料。夏普並宣布，旗下面板事業堺工廠將停產並出售其他設備事業，重心轉移消費性電子產品和人工智慧（AI）應用。

夏普周三股價大跌至 787.4日圓，MSCI明晟公布季度調整，夏普從全球標準指數被剔除，成為另一利空。

夏普社長吳柏勳透過線上記者會說，現正處於一個惡性循環之中，「無法為有前景的品牌業務（包括消費電子產品）提供足夠的投資，因為夏普產生現金能力並未改善」。

夏普表示，夏普旗下堺10代線工廠（SDP）將於9月停產，其他工廠中小型面板也將減產，並考慮出售一些設備業務，包括智慧手機相機零件和顯示器用的半導體。吳柏勳表示，夏普正和鴻海在內公司協商出售這些業務。

鴻海董事長劉揚偉周二也以夏普大股東身分意外透過錄影現身線上記者會，他表示，SDP將轉型為AI數據中心，將共同推動夏普實現輕資產化的目標。

SMBC日興證券分析師桂竜輔提醒，Sharp計劃透過其他公司合作來精簡中小型面板事業，也打算轉讓電子裝置部門，但都未提出具體細節，且可能衍生額外費用。

夏普預測全年營業淨利為100億日圓，不如彭博調查分析師所估的395.1億日圓；銷售淨額料為2.1兆日圓，遜於分析師所估的2.46兆日圓。

日經新聞引述鴻海財務長黃德才報導，鴻海在3月30日止一季因夏普認列的非營運損失為新台幣105億元，少於去年同期的197億元。

半導體 記者會 財務

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