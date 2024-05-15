Google 在200個國家推 Gemini 1.5 Flash／1.5 Pro 預覽版

Google I/O 大會（Goolgle I/O 2024）在台灣時間今日凌晨1時登場，執行長Sundar Pichai宣示要讓所有的開發者都能輕鬆運用 AI，讓用戶隨時應用AI。全新的Gemini 1.5 Flash和 1.5 Pro擁有200萬詞元脈絡窗口，將應用在Google相關服務中協助用戶。

Google宣布Gemini 1.5 Flash 模型，為高頻率的任務設計，能夠簡化工作流程，並且簡化擁有AI技術輔助的應用程式，在 Google AI Studio 的 Gemini API 就可以用得到。Gemini 1.5 Flash 和 1.5 Pro在超過200個國家/地區推出公開預覽版，包括歐洲經濟區（以及歐盟）、英國和瑞士。

Gemini API 現在支援平行函式的呼叫和影片影格的擷取。我們還新增了脈絡快取功能，從下個月開始可以以更低的成本快取常用的脈絡檔案，進而簡化大型提示的工作流程。這項功能非常適合許多應用的情境，像是根據現有工作內容集思廣益、分析複雜文件，或是摘要研究論文或訓練教材。

先前Google以Gemini 的相同研究和技術作為基礎，打造並發布了 Gemma 開放模型系列供社群使用，近期在這個系列中新增了 CodeGemma 和 RecurrentGemma，今天再推出了用於多模態圖像語言任務的 PaliGemma。Google也推出新的Gemma 2 模型，它擁有驚人的 270 億個參數，但不只效能超越比它大上兩倍的模型，還能在單一 TPUv5e 上運行。