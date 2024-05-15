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特斯拉新一波裁員 加州廠額外砍掉601人

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行一波波裁員行動，計劃在加州額外裁員601人。歐新社
特斯拉執行一波波裁員行動，計劃在加州額外裁員601人。歐新社

特斯拉在一份提交給加州政府的通知文件中表示，計劃在加州額外裁員601人。特斯拉受銷售下滑、價格戰加劇等因素衝擊，從一個月前開始在全球採取一連串的裁員行動。

路透報導，特斯拉執行長馬斯克4月15日曾表示，公司將在全球裁員超過10%，截至2023年底，特斯拉聘僱員工超過14萬人。此後，特斯拉執行好幾波的人事精簡措施，知情人士透露，馬斯克希望裁員比率達20%。

特斯拉一份「勞工調整與再培訓通知」指出，最新裁員計畫將影響特斯拉在加州帕羅奧圖和費利蒙工廠的員工，將在2024年6月20日展開的14天內啟動。

特斯拉上月才表示，會在加州與德州裁員6,020人，是整個精簡人事計畫中的一環。

全球裁員行動還包括在紐約州水牛城廠的285員工裁撤行動，該廠是特斯拉Autopilot駕駛輔助軟體的示範團隊所在處，而且也生產快速充電設備。馬斯克在4月30日解散了特斯拉的整個Supercharger（超級充電）團隊。

團隊 特斯拉 馬斯克

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