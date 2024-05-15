OpenAI首席科學家蘇茲克維離職 去年才逼宮執行長奧特曼
彭博資訊報導，生成式人工智慧巨頭OpenAI共同創辦人兼首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）即將離開公司，研究總監帕喬基（Jakub Pachocki）將接替其職務。
蘇茲克維在社群平台X寫道：「在任職將近10年後，我決定離開OpenAI。公司的發展軌跡堪稱奇蹟。」同時透露目前正在研究一個尚未命名的計畫，對他個人來說「非常有意義」。
去年11月，OpenAI董事會突襲式開除共同創辦人兼執行長奧特曼（Sam Altman），風波延燒5天後奧特曼又回鍋老東家，而蘇茲克維正是逼宮幕後的關鍵角色，儘管他事後很快表示後悔做出開除奧特曼的決定。
而奧特曼也在X證實消息：「蘇茲克維和OpenAI即將分道揚鑣......沒有蘇茲克維，OpenAI就不會有今天。」
OpenAI於2015年創立之初，蘇茲克維便擔任研究總監，經共同創辦人馬斯克召募進入OpenAI。
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