OpenAI首席科學家蘇茲克維離職 去年才逼宮執行長奧特曼

彭博資訊報導，生成式人工智慧巨頭OpenAI共同創辦人兼首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）即將離開公司，研究總監帕喬基（Jakub Pachocki）將接替其職務。

蘇茲克維在社群平台X寫道：「在任職將近10年後，我決定離開OpenAI。公司的發展軌跡堪稱奇蹟。」同時透露目前正在研究一個尚未命名的計畫，對他個人來說「非常有意義」。

去年11月，OpenAI董事會突襲式開除共同創辦人兼執行長奧特曼（Sam Altman），風波延燒5天後奧特曼又回鍋老東家，而蘇茲克維正是逼宮幕後的關鍵角色，儘管他事後很快表示後悔做出開除奧特曼的決定。

而奧特曼也在X證實消息：「蘇茲克維和OpenAI即將分道揚鑣......沒有蘇茲克維，OpenAI就不會有今天。」

OpenAI於2015年創立之初，蘇茲克維便擔任研究總監，經共同創辦人馬斯克召募進入OpenAI。