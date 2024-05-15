快訊

MLB／大谷翔平遭竊5億元案 水原一平首次出庭「不認罪」

手機打字方式偷偷暴露年齡！用「這根手指」的你可能早已年滿65歲

世界工廠變全球眼中釘 中國大陸產能過剩該如何解讀？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴琪：美會緊盯陸企在墨生產的電動車是否避稅銷美

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國貿易代表戴琪表示，拜登政府正在關注中國大陸公司從墨西哥向美國出口汽車的任何企圖。路透
美國貿易代表戴琪表示，拜登政府正在關注中國大陸公司從墨西哥向美國出口汽車的任何企圖。路透

美國貿易代表戴琪表示，拜登政府正在關注中國大陸公司從墨西哥向美國出口汽車的任何企圖，並考慮如何阻止他們規避針對陸製電動車的關稅。

戴琪周二（14日）表示，政府正在監控中國業者在墨西哥的動向，並對任何可能利用墨西哥新工廠來進入美國汽車市場的跡象保持高度警戒。

白宮同日才宣布，對從中國進口的電動車關稅稅率提高三倍至100%，此舉主要是為美國車廠保護戰略成長領域。

戴琪周二在白宮接受彭博電視採訪時說：「我們都在關注這樣的情勢，即有中國企業、國營企業在第三國購買土地、設廠，並尋求進入美國市場的其他管道。」有中國企業一直在美國邊境以南購買土地。

此前稍早，戴琪在記者會上表示，美國貿易代表署（USTR）認真關切中國在墨西哥的擴張，當局正在「研議我們所有的工具，看看是否可以解決這個問題」。

彭博資訊今年稍早報導，大陸電動車龍頭比亞迪一直考慮在墨西哥設立電動車工廠。比亞迪14日在墨西哥推出第一輛電動皮卡，該公司的美洲主管表示，比亞迪將與墨西哥三個州進行協商，年底前會選定最終的設廠地點。

墨西哥 美國 電動

延伸閱讀

特斯拉中國銷量下降18％ 比亞迪在市場中穩定增長

比亞迪4月銷量居首 逾特斯拉5倍

比亞迪快要賣車險了！比亞迪財險獲陸官方批復

比亞迪銷量超越特斯拉、歐洲每5輛就有1輛陸製...德國汽車教父：已被逼到窘境

相關新聞

Google推AI搜尋 本周由美先開始…網路流量恐因此生出巨變

Google周二在年度開發者大會上推出一款經調整的搜尋引擎，偏向呈現人工智慧（AI）撰寫的搜尋結果，而非提供網站連結，這...

Nvidia執行長黃仁勳去年大加薪60%至11億 是英特爾CEO的兩倍多

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）的揭露資料顯示，執行長黃仁勳去年大幅加薪60%，總薪酬超過3,400萬美...

特斯拉新一波裁員 加州廠額外砍掉601人

特斯拉在一份提交給加州政府的通知文件中表示，計劃在加州額外裁員601人。特斯拉受銷售下滑、價格戰加劇等因素衝擊，從一個月...

轉型瘦身欠缺細節 夏普早盤因財測不佳股價崩跌多達9%

夏普（Sharp）周三早盤股價大跌9.4%，這家大股東為鴻海（2317）的日本電子業者昨天公布2025年度業績展望不如市...

Google 在200個國家推 Gemini 1.5 Flash／1.5 Pro 預覽版

Google I/O 大會（Goolgle I/O 2024）在台灣時間今日凌晨1時登場，執行長Sundar Picha...

庫克的CEO帥印 或交給蘋果土生土長的自己人

自從2011年接棒賈伯斯擔任執行長以來，庫克率領蘋果公司實現轉型，不僅推出了智能手表等新的產品類別，還進軍了流媒體視頻等新業務，大膽嘗試將混合實境等新型計算納入主流。他在任時間遠遠長於財富500強企業CEO的平均時間，且今年63歲，年紀比許多同行都要大。照理來說，庫克是時候著手培養接班人了，但實際情況卻很複雜，身邊沒有既可馬上接手又能長期可用之才。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。