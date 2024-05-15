美國家庭債務上季達17.7兆美元 創新高

美國紐約聯邦準備銀行周二（14日）公布的家庭債務與信貸季報顯示，今年第1季美國家庭債務總額上升至17.7兆美元，達到創紀錄的高水準，愈來愈多借款人掙扎於償還債務。

報告顯示，美國今年第1季家庭債務較去年第4季增加1,840億美元，增幅1.1%。

彭博資訊指出，家庭債務創新高凸顯了美國家庭在通膨高漲時代面臨的經濟壓力愈來愈大。食品和租金等必需品的價格持續上漲，導致家庭預算緊張，迫使人們使用信用卡來支付必需品。

美國消費者自疫情以來，已增加了3.4兆美元的債務，而且債務還背負著更高的利息。

根據紐約聯準銀行這份季報，2024年第1季，美國信用卡債務總額為1.12兆美元，比去年第4季的1.13兆美元略有下降，這符合消費者償還年底假期間消費債務的季節模式。但卡債與2020年第1季相比，增加近25%。

Bankrate資深分析師羅斯曼（Ted Rossman）在給客戶的報告中寫道：「信用卡欠款通常在第2季2和第3季上升，然後在第4季度假期前後真正飆升。」他表示，「隨著通膨和利率可能保持在高點，信用卡欠款很有可能在2024年晚些時候飆至新高」。

聯準會（Fed）主席鮑爾周二重申，將會比先前所想的花上更多時間，聯準會才能對通膨前景有足夠信心而降低利率。

聯準會研究人員說，資金緊俏的消費者可能會刷爆信用卡並拖欠還款。他們在一篇部落客文章中指出，「與未來逾期率密切相關的一個可觀察因素，就是信用卡的高使用率」。

資料顯示信用卡使用率範圍廣大，大約六分之一使用信用卡的人用掉90%以上的信用額度，另外11%的人使用了60%到90%的信用額度。

這份報告指出，上季6.9%的卡債轉入嚴重逾期未繳，去年同期的嚴重拖欠率為4.6%。年輕人償債壓力更大，18歲至29歲信用卡持卡人當中，9.9%的卡債出現嚴重拖欠。

紐約聯準銀行研究主管史卡利（Joelle Scally）說，2024年第1季，各年齡層的卡債和汽車貸款，轉入嚴重拖欠的比率都增加，部分家庭的財務壓力惡化。數據顯示，近2.8%車貸逾期未還款日數在90天以上，這相當於300多萬輛車貸款的借款人，三個月以上還不出錢。

車貸是美國家庭債務第二大類，待還款金額為1.62兆美元。

美國家庭債務最大類別是房貸，占比逾70%，所幸這類債務目前的還款狀況尚稱良好。但愈來愈多屋主申貸房屋淨值貸款（home equity loan），上季這類貸款新增160億美元，增加金額是2008年以來最大。現在美國家戶的房屋淨值貸款待償額度高達5,800億美元，是近15年最多。