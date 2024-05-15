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美元在鮑爾談話後回落 日圓對美元仍連三日走貶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國公債殖利率下跌，但日圓對美元仍然走弱。路透
美國公債殖利率下跌，但日圓對美元仍然走弱。路透

美元周二回落，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，他不認為下一步行動是升息，敦促要對通膨保持耐心，並把周二美國生產者物價漲幅形容為好壞參半。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%，兌除日圓之外的主要貨幣均下跌。

美國10年期公債殖利率下跌4個基點，至4.45%，部分原因是WTI油價下跌1.4%。

英鎊兌美元升值0.3%，至1.2592，盤中一度跌0.4%。歐元兌美元一度上漲0.3%，至1.0826。

日圓兌美元貶值0.2%，至156.44，一度貶至0.3%，創5月1日以來最低，即日本當局疑似進場干預的價位。鑒於日本的超低殖利率與其他主要經濟體之間的巨大差距，市場仍然看跌日圓。

日本 美國 貨幣

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