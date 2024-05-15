快訊

00878股價連3日創新高！每單位配息0.51元、年化配息率9% 存股族樂歪

美加徵對中關稅…拜登重批北京「補貼竊取」 轟川普：餵養他們很久了

音樂串流平台分潤不公！英國政府如何援救創作者？

油價跌逾1%受美通膨數據拖累 金價重拾漲勢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周二（14日）收低，受美國生產者物價指數（PPI）數據高於高於預期拖累，加劇了人們對利率可能維持高位的擔憂，拖累油價走低；但黃金價格擺脫了數據的不利影響走高，投資人將聚焦周三公布的美國消費者物價指數（CPI）。

油價下跌逾1%

布蘭特原油7月期貨收跌0.98美元，跌幅1.18%，報每桶82.38美元；美國原油6月期貨收跌1.10美元，跌幅1.39%，報每桶78.02美元。

美國4月PPI增幅超過預期，加劇了市場對聯準會維持高利率對抗通膨的擔憂。聯準會主席鮑爾表示，他預期美國通膨率將在2024年之前持續下降，但他警告說，由於第1季物價上漲速度超過預期，他現在信心沒有以前那麼高。不過，鮑爾也表示，聯準會不太可能再次升息。

油價周二在數據公布前窄幅波動。彭博報導說，部分OPEC+產油國希望通過評估提高其產能配額之後，原油價格進一步下跌。

能源市場也在關注加拿大西部偏遠地區的野火，這場大火可能會擾亂石油供應，因而推動油價上漲。與此同時，中東衝突也可能為油價提供支撐。

黃金價格重拾漲勢

金價周二反彈，受惠於美元和美國公債殖利率回落，此前數據顯示美國4月生產者價格漲幅超過預期，顯示通膨依然處在高檔。

現貨金價14日收盤上漲0.93%，報每英兩2,358.12美元，逆轉周一的1%跌勢。美國黃金期貨收高0.7%，報2,359.90美元。

Marex分析師Edward Meir表示：「美元走貶，我認為這為黃金市場帶來了一些提振。」「聯準會主席鮑爾沒有發出提高利率的訊號也是一個利多因素，這可能為黃金帶來了額外的拉抬。」

其他方面，現貨銀上漲1.3%，至每28.55美元；鈀金上漲1.8%，至978美元；白金上漲3.6%，報1,034.90美元，為約一年來的最高。

油價 美國 黃金

延伸閱讀

等待CPI報告 美股指數走升 那指收創歷史新高

台股基金熱 法人喊買

目前為止美經濟數據良好 鮑爾：Fed須更有耐心 讓高利率發揮作用

投資人解讀美數據靜待鮑爾談話 美股近乎平盤開出

相關新聞

等待CPI報告 美股指數走升 那指收創歷史新高

最新經濟數據公布後，美股收漲；投資人將等待另一份關鍵通膨報告。

Google推AI搜尋 本周由美先開始…網路流量恐因此生出巨變

Google周二在年度開發者大會上推出一款經調整的搜尋引擎，偏向呈現人工智慧（AI）撰寫的搜尋結果，而非提供網站連結，這...

拜登：將加徵5825億陸商品關稅

美國總統拜登政府十四日宣布，將對價值一八○億美元（約新台幣五八二五億元）中國大陸進口產品加徵關稅，涵蓋電動車、先進電池、...

美國家庭債務上季達17.7兆美元 創新高

美國紐約聯邦準備銀行周二（14日）公布的家庭債務與信貸季報顯示，今年第1季美國家庭債務總額上升至17.7兆美元，達到創紀...

美元在鮑爾談話後回落 日圓對美元仍連三日走貶

美元周二回落，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，他不認為下一步行動是升息，敦促要對通膨保持耐心，並把周二美國生產者物價漲幅形...

台積電ADR再創收盤新高 換算台股直逼1,000元大關

台積電ADR周三上漲3.8%，收在151.95美元，再創收盤新高，換算台北股票距1,000元大關不過1.5%之遙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。