油價跌逾1%受美通膨數據拖累 金價重拾漲勢

國際油價周二（14日）收低，受美國生產者物價指數（PPI）數據高於高於預期拖累，加劇了人們對利率可能維持高位的擔憂，拖累油價走低；但黃金價格擺脫了數據的不利影響走高，投資人將聚焦周三公布的美國消費者物價指數（CPI）。

油價下跌逾1%

布蘭特原油7月期貨收跌0.98美元，跌幅1.18%，報每桶82.38美元；美國原油6月期貨收跌1.10美元，跌幅1.39%，報每桶78.02美元。

美國4月PPI增幅超過預期，加劇了市場對聯準會維持高利率對抗通膨的擔憂。聯準會主席鮑爾表示，他預期美國通膨率將在2024年之前持續下降，但他警告說，由於第1季物價上漲速度超過預期，他現在信心沒有以前那麼高。不過，鮑爾也表示，聯準會不太可能再次升息。

油價周二在數據公布前窄幅波動。彭博報導說，部分OPEC+產油國希望通過評估提高其產能配額之後，原油價格進一步下跌。

能源市場也在關注加拿大西部偏遠地區的野火，這場大火可能會擾亂石油供應，因而推動油價上漲。與此同時，中東衝突也可能為油價提供支撐。

黃金價格重拾漲勢

金價周二反彈，受惠於美元和美國公債殖利率回落，此前數據顯示美國4月生產者價格漲幅超過預期，顯示通膨依然處在高檔。

現貨金價14日收盤上漲0.93%，報每英兩2,358.12美元，逆轉周一的1%跌勢。美國黃金期貨收高0.7%，報2,359.90美元。

Marex分析師Edward Meir表示：「美元走貶，我認為這為黃金市場帶來了一些提振。」「聯準會主席鮑爾沒有發出提高利率的訊號也是一個利多因素，這可能為黃金帶來了額外的拉抬。」

其他方面，現貨銀上漲1.3%，至每28.55美元；鈀金上漲1.8%，至978美元；白金上漲3.6%，報1,034.90美元，為約一年來的最高。