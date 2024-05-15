台積電ADR再創收盤新高 換算台股直逼1,000元大關

台積電ADR周三上漲3.8%，收在151.95美元，再創收盤新高，換算台北股票距1,000元大關不過1.5%之遙。

台積電換算台北交易股票相當於985元，較台北交易溢價為15.9%。費城半導體指數大漲1.7%。

那斯達克綜合指數周二創下收盤新高，美股三大指數全面上揚。投資人因聯準會（Fed）鮑爾的談話感到放心，一面消化周二公布的數據並觀望周三關鍵的消費者物價指數報告。

那斯達克綜合指數上漲122.94點，漲幅0.8%，收在16,511.18點，刷新4月11日創下的收盤水準。道瓊工業指數上漲126.60點，漲幅0.3%，報39,558.11點。標普500指數漲25.26點，漲幅0.5%，報5,246.68點，也接近歷史新高。

美國總統拜登14日宣布將對中國大陸製的半導體、電動車等七大關鍵產業產品提高或開徵關稅，生效期最早的從今年就開始，堪稱拜登主政以來對中國實施的最廣泛關稅措施。

分析師認為，關稅對半導體業影響不大，因為中國實際上並沒有向美國出口很多半導體，但要擔心的是中國可能對美國半導體業進行報復。

台灣加權股價指數周三上漲128.14點，收在20,985.85點。台積電漲0.7%，收在825元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 170.00 +1.84 149.00 14.09 中華電 CHT 125.18 -0.13 125.50 -0.33 台積電 TSM 985.00 +3.78 825.00 19.39 聯電 UMC 53.29 +1.61 52.10 2.28

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據