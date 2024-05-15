那斯達克創收盤新高 鮑爾重申下一步非升息安撫投資人

那斯達克綜合指數周二創下收盤新高，美股三大指數全面上揚。投資人因聯準會（Fed）鮑爾的談話感到放心，一面消化周二公布的數據並觀望周三關鍵的消費者物價指數報告。

那斯達克綜合指數上漲122.94點，漲幅0.8%，收在16,511.18點，刷新4月11日創下的收盤水準。道瓊工業指數上漲126.60點，漲幅0.3%，報39,558.11點。標普500指數漲25.26點，漲幅0.5%，報5,246.68點，也接近歷史新高。

標普500指數距3月28日創下的收盤水準只差0.1%。道瓊工業指數較3月28日創下的收盤紀錄不到1%。

美國4月生產者物價漲幅高於經濟學家所料，但3月的漲幅被下修。周三公布的CPI數據可能會迫使投資人重新評估他們的樂觀看法。如果4月數據高到出人意料，等於連續三個月高於預期。據華爾街日報調查，經濟專家估計通膨年增率為3.4%。

Fed主席鮑爾表示，鮑爾認為，PPI報告好壞參半，而非火熱，因之前的數據被下修。鮑爾還表示，儘管近期通膨高於預期，但他預計Fed下一步不是升息，投資人為此感到鼓舞。

美國10年期公債殖利率收低至4.444%。

248 ventures駐北卡羅來納州夏洛特市的首席策略師Lindsey Bell說：「市場對利率長期維持高檔越來越適應。最近真正的問題是升息是否有可能，鮑爾重申現在還沒有升息的可能性。」她也指出，盤中公債殖利率下降顯然有助推高股市。

FS Investments的Lara Rhame表示，華爾街可能無視周二PPI報告，但經濟數據整體仍顯示Fed抗通膨之路尚未走完。

GameStop和AMC娛樂控股公司等迷因股重現2021年疫情時期交易熱潮。GameStop大漲60%，AMC股價上漲32%，是交易量最大的兩個股票，GameStop的交易因波動而多次暫停。Koss 急漲40.7%。

Alphabet 收漲0.7%，該公司展示如何在各項業務中使用人工智慧（AI），包括強化Gemini聊天機器人和改進其搜索引擎。

甲骨文公司（Oracle）大漲3.9%，網路媒體 the Information 報導該公司可望和馬斯克的 xAI達成價值100億美元的雲端合約。

在美國上市的阿里巴巴收盤大跌6%，該公司公布第4季獲利銳減86%。

On Holding大漲18.3%，這家鞋類生產商公布上季營收超出預期，因跑步鞋需求強勁，並上調了年度銷售預期。

在美國上市的大陸電動車製造商理想汽車下跌超過2%，而特斯拉上漲超過3%。

美國總統拜登宣布大幅提高包括電動車、電腦晶片和醫療產品在內的一系列中國進口商品的關稅。

大陸電子商務集團阿里巴巴集團控股有限公司(Alibaba)上季營收成長，但獲利下降，其ADR大跌約7%。