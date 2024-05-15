蓋茲前妻 退出共同名下基金會

微軟創辦人蓋茲前妻梅琳達十三日宣布退出兩人共同主持的慈善基金會，並依照事前協議從基金會帶走一百廿五億美元籌建自己的慈善事業，專門幫助女性。

梅琳達表示，離開梅琳達及比爾蓋茲基金會後，她將翻開慈善事業的「新篇章」；六月七日將是她在這個舉世聞名基金會工作的最後一天。

基金會執行長蘇茲曼說，梅琳達離開後，基金會將改名為為蓋茲基金會，蓋茲本人是唯一董事長。

該基金會是由蓋茲和梅琳達兩人於二○○○年創辦，擔任共同主席，員工有二千多人。截至去年底，可支用經費七百五十二億美元，是世界規模數一數二的慈善基金，對提升全球醫療衛生貢獻卓著，特別是在消滅小兒麻痺和治療肺結核，功不可沒；另外對於提倡兩性平權、救濟貧窮，也廣為人知。

這對夫妻於二○二一年八月完成離婚手續，當時兩人協議繼續共同主持基金會，若行不通，梅琳達可帶走部分經費，自己主持另一慈善機構。

梅琳達十三日表示，「我不是輕易做出離開的決定。我對比爾和我共同建立的基金會，以及它處理全世界種種不公平事情，進行中的非凡工作，感到無比自豪」。

蓋茲表示，感謝梅琳達對基金會的貢獻，「她要走，我很難過，但我確信，她未來的慈善工作將帶來巨大影響」。

梅琳達和蓋茲共捐了五百九十五億美元成立基金會，另外「股神」巴菲特貢獻了三百九十三億美元。巴菲特二○二一年辭去基金會董事職務。這三名富豪二○一○年發起運動，鼓勵全球富豪將部分身家捐出來做公益事業。

根據彭博社億萬富翁排行榜，梅琳達身價一百卅三億元，她二○一五年創立樞軸投資公司，除了助人創業，也贊助慈善組織。