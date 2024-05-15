拜登：將加徵5825億陸商品關稅

美國總統拜登政府十四日宣布，將對價值一八○億美元（約新台幣五八二五億元）中國大陸進口產品加徵關稅，涵蓋電動車、先進電池、太陽能電池、鋼鐵及鋁、醫療用品等。這些關稅將在未來三年內分階段實施。美國官員說，研判新關稅不會升級美中緊張。

白宮聲明，新增關稅旨在促使中方「消除有關技術轉移、智慧財產和創新方面的不公平貿易行徑」。今年會生效的關稅涉及電動車、太陽能電池、注射器和針頭、鋼鐵和鋁等。目前從大陸進口美國的電動車極少，但美國官員憂心，北京提供補貼生產的低價車款，可能很快會湧入美國市場。

美國依貿易法三○一條款就與大陸貿易情形實施為期四年審查。基於該審查結果，美國對大陸進口電動車課徵的關稅稅率將從百分之廿七點五增加到百分之一○二點五，提高約四倍。

另，大陸太陽能電池關稅今年會倍增到百分之五十；特定鋼鋁產品關稅會在今年增至百分之廿五，半導體關稅則會以二○二五年為期從百分之廿五翻倍至百分之五十。大陸電動車鋰離子電池關稅則會在今年從百分之七點五增加到百分之廿五。針對非電動車的同類型電池，加徵關稅要在二○二六年實施。裝卸船隻貨櫃用的起重機關稅會由零提高到百分之廿五，注射器與針頭也由零提高至百分之五十。針對天然石墨與若干關鍵礦物，稅率將從零增至百分之廿五。

白宮國家經濟顧問布蘭納德說，新增關稅可望提高特定大陸商品成本，挫敗北京企圖主導新興科技市場、威脅美國國安和經濟穩定的舉措。拜登政府官員雖強調決策無關十一月總統大選，但布蘭納德指出，新關稅可望造福賓州、密西根州工人；此二州為左右大選結果的關鍵搖擺州。

紐約時報報導，拜登還將表明，維持前總統川普對價值超過三千億美元大陸商品課徵的關稅。拜登的舉動是新一波貿易戰升級，他最初承諾至少廢除川普的部分關稅，但現在和川普競相對大陸採取強硬態度，以吸引中西部工業州選民。

美聯社指，從其適用範圍來看，新關稅大致可說是象徵性。英國經濟研究機構牛津經濟公司估計，這些關稅只會推升通貨膨脹約百分之○點○一，影響微乎其微。

大陸商務部昨聲明，美方此舉違背美國總統拜登「不尋求打壓遏制中國發展」等承諾，中方堅決反對並嚴正交涉，將採取堅決措施，捍衛自身權益。聲明稱美方出於國內政治考量，濫用三○一關稅複審程序，將經貿問題政治化、工具化。世貿組織早已裁決三○一關稅違反世貿規則，美方一意孤行，一錯再錯，嚴重影響雙邊合作氛圍，應立即取消對陸加徵關稅措施。