拜登大幅調高中國製電動車關稅 葉倫盼北京別大動作反制

拜登政府14日宣布大幅調高中國製電動車關稅，在此之前美國財長葉倫接受彭博電視訪問時表示，美方採取關稅行動後，希望北京政府不會祭出重大報復反制。

彭博詢問葉倫，美國是否想與中國大陸打貿易戰？葉倫回答，「我們正致力穩定我們的經濟關係，我們不希望在經濟上和中國大陸脫鉤；但我們真的認為，賽場應該公平，而大陸卻採取大量補貼的不公平做法」。

葉倫表示，美國當局採取的任何措施，「針對我們的憂慮，而非廣泛限制」，強調美方不允許新興產業被大陸企業競爭「消滅」。

她說：「但願我們不會看到北京政府的大動作回應，不過，總是有可能。」她並表示，美方正式宣布調高關稅前，將會通知北京方面，「我們靜觀其變」。

拜登將對中國製電動車加徵四倍關稅，並大幅提高其他關鍵產業的關稅，此舉保障相同產業在美投資的有效性。葉倫受訪時表示，「拜登總統希望保護這些投資，我們都認為不能在這些領域完全仰賴中國大陸」。

另外，美國貿易代表戴琪14日建議提高一系列對大陸商品的關稅，表示需要採取更多行動，來解決大陸技術轉讓政策和做法對美國工人和公司造成的損害。

她說，研究顯示，以前對中國大陸徵收的301條款關稅，對美國整個經濟的價格和就業影響甚微，但卻有效地減少了美國對大陸商品的進口，同時增加了從其他國家的進口。

戴琪建議，增加用於關稅執法的資金，並表示加強民間部門和政府之間的合作，可以打擊她所謂的「國家支持的技術盜竊」。