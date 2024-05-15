陸七產業 美課重稅

經濟日報／ 編譯任中原、記者陳湘瑾／綜合報導
圖／經濟日報提供
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美國總統拜登14日宣布，將對中國大陸製的電動車、鋰電池與礦物、太陽能板、半導體等七大關鍵產業產品提高或開徵關稅，生效期最早的從今年就開始，堪稱拜登主政以來對中國實施的最廣泛關稅措施，凸顯拜登在大選年強化國內關鍵製造業的企圖心。

針對美國宣布在原有對陸301關稅基礎上，進一步提高對自大陸進口電動車等產品加徵關稅，大陸商務部昨（14）日表示，這違背美國總統拜登「不尋求打壓遏制中國發展」等承諾，中方堅決反對並嚴正交涉，將採取堅決措施，捍衛自身權益。

目前這些產品一年的進口額約180億美元。根據拜登政府公布的資料，電動車由25%提高到100%，今年起生效；電動車用鋰電池及電池用零組件稅率由7.5%提高到25%，今年生效；非電動車用鋰電池稅率同樣提高，但由2026年起生效。另外對所有進口車實施的2.5%關稅，仍然適用於中國電動車。

太陽能板由25%提高到50%，今年生效。半導體稅率由25%提高到50%，2025年生效，主要是擔心舊世代晶片湧入美國。

這項政策顯示拜登體認到對中國採取「鷹派」立場仍受選民歡迎，但拜登必須維持平衡，因為進一步擴大關稅範圍可能使美國通膨進一步升高，並引發中國的報復行動。

其中一些中國產品事實上只占美國市場的一小部分，但拜登政府的目的是預防於未然，以及爭取選票。以半導體為例，美國擔心中國製造的舊世代晶片進軍美國，因為這些晶片仍是許多產業所需要的組件；至於電動車，美國進口量根本微乎其微，但將關稅提高三倍，達到100%，是為了爭取汽車業勞工的支持。

除外，一些鋼、鋁產品目前稅率為0%或7.5%，今年也將提高到25%，而一些重要礦物從今年起開徵25%關稅，但天然石墨與永久性磁鐵關稅將從2026年開徵。醫療用品方面，注射器與針頭稅率由0%提高到50%，今年起生效；外科手術手套由7.5%提高到25%，2026年生效。呼吸器及口罩等個人保護設備的稅率，從0%或7.5%提高到25%，今年生效。

美國 關稅

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