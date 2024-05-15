美4月PPI衝高 增幅超預期 凸顯Q1通膨升高未必只是短暫現象

美國4月生產者物價指數（PPI）升幅高於預估，更遠超過3月，顯示通膨壓力需要更久才會消退，且第1季通膨升高未必只是短暫現象。不過由於3月升幅下修，將4月升幅墊高，加上部分關鍵項目的價格升幅溫和，使4月升幅衝高的殺傷力較為緩和。

聯準會（Fed）主席鮑爾在荷蘭阿姆斯特丹的一場活動上也表示，PPI數據好壞參半。他還說，預料通膨今年會跟去年一樣不斷下滑，但第1季物價上揚速度比預期快，因此現在他對通膨下滑的信心也不如之前那麼強。只不過他也重申，Fed的下一步不會是升息。

美國PPI走勢 圖／經濟日報提供

美國勞工部14日公布，4月整體PPI月升0.5%，高於預估的0.3%，及3月時的負0.1%（修正數）。比去年同期上升2.2%，符合預估，高於3月時的1.8%升幅（修正數）。

扣除能源與食品後的核心PPI月升0.5%，高於預估的0.2%，及3月時的負0.1%（修正數）；比去年同期上升2.4%，略高於預估的2.3%，高於3月時的2.1%（修正數）。

扣除能源、食品與貿易之後的雙核心PPI月升0.4%，高於預估及3月時的0.2%升幅；比去年同期大幅上升3.1%，高於3月時的2.8%升幅。

整體服務業PPI比3月上升0.6%，是去年7月以來最大單月升幅，且是推升PPI的主要力道；產品類PPI上升0.4%，主因燃料價格上升。4月汽油零售價升幅為去年10月來最高，不過5月已小幅回跌。

另外4月基金經理人服務費上漲3.9%，但機票下跌3.8%，出診費也下降0.1%；這三項是個人消費支出（PCE）平減指數的成分項目。

經濟學者指出，4月PPI升幅的確偏高。不過由於3月整體及核心PPI月升幅都從0.2%下修到負0.1%，來回相差達0.3個百分點，年升率並未大幅衝高，而且3月消費者物價指數（CPI）也可能因而下修。但4月數據顯示的是最新通膨情勢，因此月升幅對聯準會決策的影響比年升率更大。一些觀察家原先認為第1季通膨回升只是季節性因素，第2季便會明顯下降，但現在看來未必如此。

15日將公布4月CPI，經濟學者普遍預期核心CPI月升幅將由0.4%下降到0.3%，比第1季稍稍緩和。