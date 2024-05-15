聽新聞
test
0:00 / 0:00

美銀：經理人押股市會漲

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國銀行（BofA）最新的每月全球經理人訪調報告顯示，經理人對股市的看漲程度達到2021年11月以來最高，主因經理人對降息展望樂觀，更甚看好企業獲利。

這項調查是在5月3~9日所做，共訪問209位經理人，資產管理總額達5,620億美元。82%受訪者預計聯準會（Fed）將在下半年首次降息，78%認為未來12個月不太可能出現經濟衰退

經理人持有的現金比重降到4%，為三年來最低；股票比重則達到2022年元月以來最高，反映投資人的強勁信心。經理人最密集的多頭部位，集中在「科技七雄」，在所有受訪者中占51%；之後是做多美元（占12%），及做空中國股票（11%）。資產配置稍稍偏重防禦性，從傳統工業股轉向消費必需品類股。

經理人認為，通膨升高是最大的尾部風險（占41%），之後是地緣衝突（占18%），以及經濟硬著陸（占15%）。不過，他們對全球經濟成長的預期，自去年11月以來首次出現下降，淨9%的投資人預計未來12個月經濟將走弱。在上一次於4月進行的調查中，11%的投資者預計經濟將走強。即便如此，多數人仍認為經濟不會陷入衰退。

訪調結果並顯示，經理人對上市公司每股盈餘（EPS）的預估低於之前。55%的受訪者表示財政政策「太具有刺激性」，顯示政府支出颳起的順風達到頂峰。

美銀策略長哈尼特表示，經理人信心並未降到「閉上眼睛賣」的程度；然而一旦出現更多停滯性通膨的證據，風險資產將相當脆弱。

經濟衰退 資產 通膨

延伸閱讀

00940成分股將調整！ 女子：立刻想靠高股息ETF大賺一波或許根本不適合你

美元指數走低 市場觀望美國通膨數據 日圓仍走貶

期貨商論壇／永續期 跟上浪潮

壽險業者看解約潮…可控

相關新聞

拜登：將加徵5825億陸商品關稅

美國總統拜登政府十四日宣布，將對價值一八○億美元（約新台幣五八二五億元）中國大陸進口產品加徵關稅，涵蓋電動車、先進電池、...

OpenAI模型升級 較勁Google 強調GPT-4o會對一般人免費開放

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI於13日發表自家旗艦人工智慧（AI）模型升級的新版本，不但速度更快，還包含新的...

美4月PPI衝高 增幅超預期 凸顯Q1通膨升高未必只是短暫現象

美國4月生產者物價指數（PPI）升幅高於預估，更遠超過3月，顯示通膨壓力需要更久才會消退，且第1季通膨升高未必只是短暫現...

美對陸電動車加稅 這家歐洲車廠卻攜手陸廠 拓展全球市場

總部位於荷蘭阿姆斯特丹的跨國車廠Stellantis集團，將攜手中國大陸的零跑汽車（Leapmotor），在中國以外地區...

拜登大幅調高中國製電動車關稅 葉倫盼北京別大動作反制

拜登政府14日宣布大幅調高中國製電動車關稅，在此之前美國財長葉倫接受彭博電視訪問時表示，美方採取關稅行動後，希望北京政府...

英美資源 擬分拆旗下業務

在拒絕競爭同業必和必拓（BHP）的收購提案後，英美資源集團（Anglo American）14日宣布，擬分拆鑽石、白金、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。