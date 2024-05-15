一則貼文再度點燃散戶投資狂熱 GameStop股漲 空頭慘賠

遊戲零售商遊戲驛站（GameStop）股價13日在紐約股市收盤暴漲74%，14日早盤又漲70%，帶動其他「迷因股」跟進大漲，主要是2021年帶領一群散戶引爆史詩級軋空的「Roaring Kitty」，睽違三年再度在網路上發文。不過做空的投資人可慘了，損失近10億美元。

CNBC報導，這則發在X平台上的貼文，是一個玩家在椅子上前傾的圖片，代表要認真玩遊戲。這是他自2021年以來在該平台或Reddit上發布的第一則貼文。這篇貼文的點擊量在發布數小時後就衝破1,200萬。

這個情況彷彿重現了2021年時的散戶投資狂熱，Financial Insyghts總裁、威廉與瑪麗學院及德拉瓦大學客座教授阿瓦特說，「他總能贏得一大群人圍觀，說明人們再一次有了FOMO（害怕錯過）和YOLO（你只活一次）的強烈感覺」；「當人們投身於純粹投機的事物時，信心便會非常強烈，這是表現方式之一」。

GameStop股價在13日盤中一度上漲119%，超過1.75億股股票換手，幾乎是一年平均水準的30倍。在開盤90分鐘內，該股九次因市場波動而暫停交易。

Roaring Kitty是X用戶名，本名是凱斯‧吉爾（Keith Gill），曾在萬通保險工作。他在Reddit上的暱稱是DeepF-Value，於2021年左右，吸引一大票當沖客，彼此呼朋引伴，買進GameStop的股票和買權。

在2021年1月，GameStop股價一度衝抵120.75美元；2022年7月，該公司進行股票分割。但之後隨著散戶興趣消退，股價也不斷下挫。

S3主管杜沙尼沃斯基說：「在今天交易之前，這檔股票已有100/100的軋空評分，可料到會出現空頭回補。」FactSet數據顯示，目前GameStop的空頭部位仍占流動在外股票24％以上。

據S3統計，若包括周一的損失，GameStop僅僅5月就讓放空者損失12.4億美元。

回顧三年前，在「螞蟻雄兵」的進逼下，當時大舉做空GameStop的避險基金Melvin Capital，陷入鉅額損失，促使Citadel的避險基金部門和Point72向Melvin Capital注資近30億美元，支持其財務。

投資顧問Long-Short Consulting公司主任也是愛丁堡大學榮譽教授克魯尼說，這看來是市場遊戲化的例子，「考量到Roaring Kitty有本事串連交易者、跟進玩它一票，不能說是不理性的交易。只是我很好奇，目前參與者中有多少人在上一波還是賠了。」