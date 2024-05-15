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德鼓勵勞工加班 可享減稅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

德國總理蕭茲領導的執政聯盟，最快下月要推出一項「成長計畫」，用稅務減免和福利改革，鼓勵勞工多工作，這是打算加入英國和荷蘭的行列，要將疫情爆發後平均工時遽減的現象扭轉過來，以解決經濟困境。

英國金融時報（FT）報導，經濟合作發展組織（OECD）的最新數據顯示，德國人的年平均工時在過去50年裡大減30%，比美國少四分之一，為已開發經濟體裡最少。

即使有低薪族想多工作，也會因為額外的收入大多要拿去繳稅、福利反而減少，而失去這樣做的動機。疫情爆發後，許多歐盟國家的勞工都選擇縮短工時。歐洲央行估計，截至去年底，歐元區雇員的平均工時比2020年少五小時，相當於每年損失200萬名全職員工，美國勞工的平均工時則持平。

德國財長林德納希望推動每周工作超過41小時後的加班費可減稅，同時改革失業救濟金制度。執政聯盟還在討論這些想法，以爭取工會支持。導致德國經濟去年萎縮0.2%，雖然第1季出現反彈，成長了0.2%，但預料今年GDP成長不到1%。仍將淪為全球最疲軟的大型經濟體之一。

工時 德國

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