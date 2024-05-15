蘋果Vision Pro 賣向海外

彭博引述知情人士報導，蘋果公司的混合實境頭戴裝置Vision Pro，準備開始在美國以外市場銷售。

報導指出，蘋果已從海外專賣店召集數百名員工飛往加州總部庫比提諾，在上周進行四天培訓，教導他們如何向顧客介紹、示範Vision Pro的各種功能。蘋果計劃在6月10～14日舉行全球開發者大會（WWDC）之後，在美國以外市場開賣Vision Pro。

據了解，集合在總部培訓的人員來自德國、法國、澳洲、日本、南韓、新加坡和中國大陸，這些國家應該就將是Vision Pro的首波海外上市國家。

陸媒報導，中國質量認證中心（CQC）公告，Vision Pro本月13日已通過中國的3C認證，意味該產品已預備在當地市場銷售。

Vision Pro去年6月發表，今年2月2日在美國開賣。在蘋果最受歡迎的產品iPhone銷售放緩之際，蘋果大手筆押注的Vision Pro希望可在國際市場幫助吸引顧客。

分析師說，Vision Pro售價不菲，在美國上市之初雖受到熱捧，目前銷售與興趣減弱，需求已在放緩。