聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果Vision Pro 賣向海外

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

彭博引述知情人士報導，蘋果公司的混合實境頭戴裝置Vision Pro，準備開始在美國以外市場銷售。

報導指出，蘋果已從海外專賣店召集數百名員工飛往加州總部庫比提諾，在上周進行四天培訓，教導他們如何向顧客介紹、示範Vision Pro的各種功能。蘋果計劃在6月10～14日舉行全球開發者大會（WWDC）之後，在美國以外市場開賣Vision Pro。

據了解，集合在總部培訓的人員來自德國、法國、澳洲、日本、南韓、新加坡和中國大陸，這些國家應該就將是Vision Pro的首波海外上市國家。

陸媒報導，中國質量認證中心（CQC）公告，Vision Pro本月13日已通過中國的3C認證，意味該產品已預備在當地市場銷售。

Vision Pro去年6月發表，今年2月2日在美國開賣。在蘋果最受歡迎的產品iPhone銷售放緩之際，蘋果大手筆押注的Vision Pro希望可在國際市場幫助吸引顧客。

分析師說，Vision Pro售價不菲，在美國上市之初雖受到熱捧，目前銷售與興趣減弱，需求已在放緩。

Vision 售價 美國

延伸閱讀

為政府挺以色列感到內疚 美國國防情報局官員辭職

憂成下一個TikTok箭靶 中國電商Temu重心由美國轉向歐洲

繼蘋果之後三星也停止研發自駕車 韓媒曝改投入機器人領域

壓敗！蘋果iPad Pro最新宣傳片「將人類創意輾壓粉碎」引起大炎上

相關新聞

拜登：將加徵5825億陸商品關稅

美國總統拜登政府十四日宣布，將對價值一八○億美元（約新台幣五八二五億元）中國大陸進口產品加徵關稅，涵蓋電動車、先進電池、...

OpenAI模型升級 較勁Google 強調GPT-4o會對一般人免費開放

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI於13日發表自家旗艦人工智慧（AI）模型升級的新版本，不但速度更快，還包含新的...

美4月PPI衝高 增幅超預期 凸顯Q1通膨升高未必只是短暫現象

美國4月生產者物價指數（PPI）升幅高於預估，更遠超過3月，顯示通膨壓力需要更久才會消退，且第1季通膨升高未必只是短暫現...

美對陸電動車加稅 這家歐洲車廠卻攜手陸廠 拓展全球市場

總部位於荷蘭阿姆斯特丹的跨國車廠Stellantis集團，將攜手中國大陸的零跑汽車（Leapmotor），在中國以外地區...

拜登大幅調高中國製電動車關稅 葉倫盼北京別大動作反制

拜登政府14日宣布大幅調高中國製電動車關稅，在此之前美國財長葉倫接受彭博電視訪問時表示，美方採取關稅行動後，希望北京政府...

英美資源 擬分拆旗下業務

在拒絕競爭同業必和必拓（BHP）的收購提案後，英美資源集團（Anglo American）14日宣布，擬分拆鑽石、白金、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。