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Sony今年度獲利將回彈 預期影像感測器需求轉強

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
儘管Sony集團上年度營業利益下滑，但預計在影像感測器強勁需求的帶動下，營業利益將回彈。 （路透）
儘管Sony集團上年度營業利益下滑，但預計在影像感測器強勁需求的帶動下，營業利益將回彈。 （路透）

儘管Sony集團上年度營業利益下滑，且PlayStation 5（PS5）全年銷量也未達標，但今年度預計在影像感測器強勁需求的帶動下，營業利益將回彈。該公司也宣布，將實施庫藏股計畫，規模上看2,500億日圓（16億美元），並在10月1日進行一拆五的股票分割。

Sony 14日公布，止於今年3月的2023會計年度（上年度），營收年增19%至13兆日圓，不過營業利益卻滑落7%至1.2兆日圓，主要受到金融服務事業的拖累，該部門營業利益年減22.5%至1,736億日圓。此外，影像感測器部門營業利益減少9%至1,935億日圓，也是造成全年營益下滑原因。

Sony另表示，旗下索尼互動娛樂將採用雙執行長制，由西野秀明將擔任平台業務集團執行長，赫爾斯特（Hermen Hulst）出任工作室業務集團執行長，新制6月1日上路。

這次Sony沒有揭露PlayStation Plus付費會員數，僅公布PlayStation Network活躍用戶在上季達到1億1,800萬人。

上年度PS5銷量為2,080萬台，略低於2月原估的2,100萬台，2月的預估已是下修後的數字，在那之前Sony還預測上年度會賣出2,500萬台。

該公司認為PS5的買氣將在今年度繼續降溫，預估會下滑至1,800萬台，但用戶參與度和成本控制得宜可望帶動這項事業未來的獲利能力。預計遊戲事業今年度營業利益將增加7%。

在中國大陸消費者的買氣帶動下，上季智慧手機市場重返成長，也幫助了Sony影像感測器部門重整旗鼓，上季營業利益增長9%至347億日圓。Sony並預估，今年度影像感測器部門的營業利益將大增40%至2,700億日圓，加上音樂業務也將推動業績。因此，Sony預測，止於明年3月的2024會計年度，集團整體營收雖然將減少5%至12.3兆日圓，但營業利益將成長5%至1.28兆日圓。

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