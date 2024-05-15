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英美資源 擬分拆旗下業務

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

在拒絕競爭同業必和必拓（BHP）的收購提案後，英美資源集團（Anglo American）14日宣布，擬分拆鑽石、白金、焦煤業務，未來將專注發展銅礦事業。

英美資源表示，將推動一系列重大變革，研擬出售或分拆的部門，包括戴比爾斯（De Beers）鑽石業務、南非的英美白金公司（Amplats）、以及在澳洲的焦煤資產

該公司將專注銅礦、鐵礦砂、肥料事業。全球礦業龍頭必和必拓提議併購，是看上英美資源的銅礦，全球極力脫碳，將點燃熱潮。

英美資源兩度回拒必和必拓的收購要約後，宣布分拆方案。此舉也是回應來自股東的壓力，他們認為應擺脫獲利較低的業務，聚焦業界稱羨的銅礦資產。

英美資源執行長萬布拉德（Duncan Wanblad）說，這是該公司數十年來最激烈的改變，會讓業務急遽簡化，並帶來永續遞增的價值創造。但14日歐股盤中，該公司股價仍下跌近3%。

必和必拓第二度的收購價碼，較第一次提高10%，從每股約25英鎊增至27.53英鎊，總價是340億英鎊（430億美元）。但英美資源仍說，嚴重低估該公司。據傳必和必拓可能會再次加碼，三度挑戰迎娶英美資源。

英美資源寄望投資人支持新公布的方案，力挺公司管理層兌現，而非施壓英美資源接受必和必拓的收購。

必和必拓 資產 鑽石

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