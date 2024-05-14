美國4月躉售物價漲幅高於預期 恐不利聯準會降息

根據美國政府今天公布的最新數據，4月美國躉售物價加速上漲，且漲幅高於預期，歸咎於服務成本大增。

法新社報導，這提供了更多證據，證明美國聯邦準備理事會（Fed）打擊通貨膨脹行動距離結束仍然遙遠，並很可能導致美國中央銀行將政策利率維持在目前水準的時間，比外界原先認為的更久。

美國勞工部今天公布，4月生產者物價指數（PPI）較前月上漲0.5%，比3月下修後的萎縮0.1%明顯攀升，也高於Briefing.com提供的市場預期漲幅0.3%。

與去年同月相比，美國4月PPI更上漲2.2%，達到1年來最高水準。

美國勞工部指出，4月PPI漲幅的近3/4，來自服務價格指數揚升0.6%，而這部分漲價主要來自投資組合管理。

美國躉售貨物價格也由3月的萎縮轉為4月的明顯上漲，歸咎於能源成本增加。