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美4月生產者物價指數衝高 普遍超出預估
美國4月生產者物價指數（PPI）升幅高於預估，更遠超過3月。美債價格下跌，美元走高。
美國勞工部14日公布，整體（最終需求）PPI月升0.5%，高於預估的0.3%，也高於3月時的負0.1%（修正數）。比去年同期上升2.2%，則符合預估，但年升幅高於3月經修正的1.8%。
扣除能源與食品後的核心PPI，月升0.5%，高於預估的0.2%，及3月時的負0.1%（修正數）；比去年同期上升2.4%，略高於預估的2.3%，也高於3月時的2.1%（修正數）。
扣除能源、食品與貿易之後的雙核心PPI，月升0.4%，高於預估及3月時的0.2%升幅；比去年同期則大幅上升3.1%，高於3月時的2.8%升幅。
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