兩家中企退出羅馬尼亞太陽能園區競標

歐盟委員會周一在布魯塞爾表示，歐盟宣布對上述兩家企業就是否接受外國補貼從而擾亂競爭展開調查後，這兩家企業宣布退出競標活動。歐盟指責北京，為本土企業提供大規模國家資助，以獲取競爭優勢。

今年四月開啟的相關調查，最終有可能導致相關企業無法獲取參與歐盟公共招標活動的資格。歐盟委員會此前曾表示，「有充分證據顯示，上述兩家企業獲取了足以擾亂歐盟內部市場的外國補貼」。上述兩家企業退出競標後，歐盟也終止了相關調查。

相關調查涉及羅馬尼亞一個太陽能園區的建造和運營。歐盟對該項目提供大量資金，一旦接受政府補貼的中國企業招標成功，等於歐盟款項間接資助了中國的政府補貼行為。被調查的兩家公司中，一家為中國隆基綠能科技股份有限公司的德國子公司Longi Solar Technologie GmbH，另一家則為羅馬尼亞公司 Enevo，這兩家公司聯手參與了競標。另外，中國國有企業上海電氣集團有限公司（Shanghai Electric Group Co）旗下的兩家子公司也宣布退出競標。

歐盟內部市場專員布雷頓 Thierry Breton表示，歐盟必須「確保外國公司遵守我們的公平競爭和透明原則」。「對太陽能的大規模投資絕不應以損害我們的工業競爭能力和歐洲工作崗位為代價。」

中國駐布魯塞爾商會則指責歐盟暴露出「日益激進的保護主義勢頭」。中國商會表示，歐盟的相關調查有可能違反了世界貿易組織的相關規定，同歐洲競爭伙伴相比，中國企業不得不應對「各類不對等的要求」。

過去數月以來，歐洲太陽能設備企業一直對來自中國的廉價競爭表示不滿。二月底，產品包括太陽能電池板的勃蘭登堡玻璃廠曾呼籲聯邦政府提供資助，以維持生產。而瑞士公司Meyer Burger則宣布，如果德國政府不提供幫助，他們將被迫關閉設在德國弗萊貝格的工廠，並將部分生產線轉移至美國。

（法新社）

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