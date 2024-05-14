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英美資源拒收購提案 擬分拆鑽石、白金業務並專注發展銅礦

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
英美資源集團14日宣布，計劃分拆鑽石、白金、焦煤業務，未來將專注發展銅礦事業。路透
英美資源集團14日宣布，計劃分拆鑽石、白金、焦煤業務，未來將專注發展銅礦事業。路透

英美資源集團（Anglo American）13日拒絕競爭同業必和必拓（BHP）340億英鎊（430億美元）的收購提案後，14日宣布，計劃分拆鑽石、白金、焦煤業務，未來將專注發展銅礦事業。

英美資源表示，將推動一系列重大變革，研擬出售或分拆的部門，包括戴比爾斯（De Beers）鑽石業務、南非的英美白金公司（Amplats）、以及焦煤資產

該公司將專注於銅礦、鐵礦砂、肥料事業。全球礦業龍頭必和必拓提議併購，是看上英美資源的銅礦，估計全球極力脫碳，將點燃銅礦熱潮。

英美資源兩度回拒必和必拓的收購要約後，被迫宣布分拆方案。此舉也是回應來自股東的壓力，他們認為應擺脫獲利較低的業務，聚焦業界稱羨的銅礦資產。出脫這些業務後，公司結構會變得更單純，對買家而言，或許也會更具吸引力。

英美資源執行長萬布拉德（Duncan Wanblad）說，這是該公司數十年來最激烈的改變，會讓業務急遽簡化，並帶來永續遞增的價值創造。但14日歐股盤中，該公司股價仍下跌近3%。

瑞銀集團分析師蕭恩說：「這不是必和必拓希望的方向，英美資源的拒絕和（該公司的分拆提案）也許讓他們大感意外，必和必拓原本或許期望會有進一步討論。」

必和必拓的二度收購價碼，較第一次提高10%，從每股約25英鎊增至27.53英鎊。但英美資源仍說，新價格嚴重低估該公司。外傳必和必拓可能會再次加碼，三度挑戰迎娶英美資源。

英美資源則寄望投資人會支持新公布的方案，並力挺公司管理層加以兌現，而非施壓英美資源接受必和必拓的收購。

英美資源同時誓言，除了原本目標削減10億美元之外，2025年底為止，每年還要額外撙節8億美元。

必和必拓 資產 鑽石

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