投資人等待美國通膨數據 亞股收盤走勢分歧

重要的美國通貨膨脹數據將於本週公布，結果可能對美國聯邦準備理事會（Fed）今年調降利率前景有重大影響。在此之前投資人行動謹慎，亞洲股市今天起伏不大，收盤漲跌分歧。

法新社報導，今天亞股表現呼應昨晚美國股市平淡走勢，其中道瓊指數終結連續8個交易日的漲勢。不過，香港股市在中國科技企業股價勁揚帶動下不斷攀升，自今年1月低點翻漲的幅度已達約30%。

美國近期公布連串的就業數據疲軟，提振了股票交易場上氣氛，因為投資人看好聯準會今年將能夠出手降息。

不過，這份樂觀將在本週受到重大考驗：除了今天稍晚將有美國生產者物價指數（PPI）公布，美國4月消費者物價指數（CPI）也將在明天出爐。

美國今年前3個月的通膨數據都較預期高，已引發投資人大砍預期的聯準會今年降息次數，由1月時的6次降至目前的最多2次。

紐約聯邦準備銀行（New York Fed）的調查顯示，美國消費者對於通膨的預期程度，已升至去年11月以來最高水準。

分析師表示，4月CPI數據無論較預期更高或更低，都可能對股市有顯著影響。摩根大通（JPMorganChase）的泰勒（Andrew Tyler）表示，最主要風險會是CPI數據更火熱。

香港股市今天終場小跌0.2%，但騰訊和阿里巴巴等中國科技業巨擘股價顯著上揚，因為它們即將公布第1季財報。

東京股市則收高0.5%，首爾、新加坡、台北、馬尼拉和曼谷股市也收漲。但上海股市收盤小跌0.1%，雪梨、威靈頓和雅加達股市也收低。