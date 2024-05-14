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美銀：基金經理人對股市看漲程度達2021年11月來最高 原因在這

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美銀最新公布的每月全球經理人訪調報告顯示，經理人對股市的看漲程度達到2021年11月以來最高。路透
美銀最新公布的每月全球經理人訪調報告顯示，經理人對股市的看漲程度達到2021年11月以來最高。路透

美國銀行（BofA）最新公布的每月全球經理人訪調報告顯示，經理人對股市的看漲程度達到2021年11月以來最高，主因經理人對降息展望樂觀，更甚看好企業獲利。

這項調查是在5月3-9日期間所做，共訪問209位經理人，資產管理總額達5,620億美元。82%的人預計美國聯準會（Fed）將在下半年首次降息，78%的人認為未來12個月不太可能出現經濟衰退

經理人持有的現金比重降到4%，為三年來最低；股票比重則達到2022年元月以來最高，反映投資人的強勁信心。

不過，他們對全球經濟成長的預期自去年11月以來首次出現下降，淨9%的投資人預計未來12個月經濟將走弱。在上一次於4月進行的調查中，有11%的投資者預計經濟將走強。即便如此，多數人認為經濟不會出現衰退。

訪調結果並顯示，經理人對上市公司每股盈餘（EPS）的預估低於之前。55%的受訪者表示財政政策「太具有刺激性」，顯示政府支出颳起的順風達到頂峰。

經理人認為通膨升高是最大的尾部風險（占41%），之後是地緣衝突（占18%），以及經濟硬著陸（占15%）。經理人最密集的多頭部位集中在「科技七雄」，在所有受訪者中占51%；之後是做多美元（占12%），及做空中國股票（11%）。資產配置稍稍偏重防禦性，從傳統工業股轉向消費必需品類股。

美銀策略長哈尼特表示，經理人信心並未降到「閉上眼睛賣」的程度；然而一旦出現更多停滯性通膨的證據，風險資產將相當脆弱。

經濟衰退 資產 通膨

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