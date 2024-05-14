夏普今年度業績展望不如預期 堺工廠改為AI資料中心

夏普（Sharp）周二公布2025年度業績展望不如市場所料，並宣布旗下面板事業堺工廠停產。關係企業鴻海（2317）同日也表示，夏普最壞的時期已過，未來只會更好。

鴻海表示，將堅定支持夏普，夏普不只是鴻海的長期夥伴，也是重要資產。

夏普社長吳柏勳表示，旗下面板事業堺工廠（SDP）將停產，將改建為AI資料中心。

夏普預測全年營業淨利為100億日圓，不如彭博調查分析師所估的395.1億日圓；淨利料為50億日圓，也不如分析師所估的283.8億日圓。銷售淨額料為2.1兆日圓，遜於分析師所估的2.46兆日圓。

夏普上季營業損失為167.5億日圓，分析師原估尚有營業利益43.8億日圓。淨損1,520.0億日圓，比分析師原估淨損86.7億日圓更嚴重。